July 20 (Infostrada Sports) - Scores from the British Open at the par-72 course on Sunday in Hoylake 271 Rory McIlroy (Britain) 66 66 68 71 273 Rickie Fowler (U.S.) 69 69 68 67 Sergio Garcia (Spain) 68 70 69 66 275 Jim Furyk (U.S.) 68 71 71 65 276 Marc Leishman (Australia) 69 72 70 65 Adam Scott (Australia) 68 73 69 66 277 Edoardo Molinari (Italy) 68 73 68 68 Charl Schwartzel (South Africa) 71 67 72 67 278 Shane Lowry (Ireland) 68 75 70 65 Graeme McDowell (Britain) 74 69 68 67 Victor Dubuisson (France) 74 66 68 70 279 Dustin Johnson (U.S.) 71 65 71 72 Robert Karlsson (Sweden) 69 71 70 69 Ryan Moore (U.S.) 70 68 73 68 280 Francesco Molinari (Italy) 68 70 75 67 David Howell (Britain) 72 70 70 68 Stephen Gallacher (Britain) 70 72 70 68 281 George Coetzee (South Africa) 70 69 74 68 282 Chris Kirk (U.S.) 71 74 68 69 Matteo Manassero (Italy) 67 75 68 72 Angel Cabrera (Argentina) 76 69 70 67 Keegan Bradley (U.S.) 73 71 69 69 283 Phil Mickelson (U.S.) 74 70 71 68 Justin Rose (Britain) 72 70 69 72 Chris Wood (Britain) 75 70 73 65 284 Ben Martin (U.S.) 71 73 70 70 Thomas Bjorn (Denmark) 70 71 76 67 Darren Clarke (Britain) 72 72 67 73 An Byeong-Hun (South Korea) 72 71 69 72 Jimmy Walker (U.S.) 69 71 71 73 Brian Harman (U.S.) 72 73 68 71 285 Kristoffer Broberg (Sweden) 70 73 70 72 Hunter Mahan (U.S.) 71 73 72 69 David Hearn (Canada) 70 73 71 71 D.A. Points (U.S.) 75 69 72 69 286 Louis Oosthuizen (South Africa) 70 68 76 72 Jordan Spieth (U.S.) 71 75 67 73 Branden Grace (South Africa) 71 72 69 74 287 Koumei Oda (Japan) 69 77 74 67 Henrik Stenson (Sweden) 72 73 73 69 Hideki Matsuyama (Japan) 69 74 73 71 Marc Warren (Britain) 71 68 72 76 Brendon Todd (U.S.) 73 73 74 67 Kevin Stadler (U.S.) 73 72 71 71 Gary Woodland (U.S.) 75 69 72 71 Thongchai Jaidee (Thailand) 72 72 72 71 288 Zach Johnson (U.S.) 71 75 71 71 Paul Casey (Britain) 74 71 73 70 Gregory Bourdy (France) 75 69 74 70 Stewart Cink (U.S.) 71 75 73 69 289 Tom Watson (U.S.) 73 73 75 68 Bill Haas (U.S.) 70 72 73 74 Jason Dufner (U.S.) 70 74 74 71 290 Kevin Na (U.S.) 76 70 70 74 Kevin Streelman (U.S.) 72 74 69 75 Matt Kuchar (U.S.) 73 71 74 72 Matt Jones (Australia) 71 74 72 73 291 Chris Rodgers (Britain) 73 71 73 74 Ryan Palmer (U.S.) 74 71 76 70 Jamie McLeary (Britain) 73 73 75 70 Brandt Snedeker (U.S.) 74 72 71 74 Jason Day (Australia) 73 73 74 71 John Senden (Australia) 71 74 75 71 292 Billy Hurley III (U.S.) 73 72 76 71 Luke Donald (Britain) 73 73 71 75 Thorbjorn Olesen (Denmark) 75 71 73 73 293 Brooks Koepka (U.S.) 68 77 74 74 Charley Hoffman (U.S.) 74 72 76 71 294 Tiger Woods (U.S.) 69 77 73 75 296 Martin Kaymer (Germany) 73 72 72 79 297 Matt Every (U.S.) 75 71 73 78 298 Rhein Gibson (Australia) 72 74 74 78