June 14 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. Open at the par-70 course on Friday in Pinehurst, North Carolina 130 Martin Kaymer (Germany) 65 65 136 Brendon Todd (U.S.) 69 67 137 Kevin Na (U.S.) 68 69 Brandt Snedeker (U.S.) 69 68 138 Henrik Stenson (Sweden) 69 69 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 68 70 Brooks Koepka (U.S.) 70 68 Dustin Johnson (U.S.) 69 69 Keegan Bradley (U.S.) 69 69 139 Matt Kuchar (U.S.) 69 70 Rory McIlroy (Britain) 71 68 Jordan Spieth (U.S.) 69 70 Chris Kirk (U.S.) 71 68 140 Hideki Matsuyama (Japan) 69 71 Rickie Fowler (U.S.) 70 70 Ian Poulter (Britain) 70 70 Erik Compton (U.S.) 72 68 Francesco Molinari (Italy) 69 71 Adam Scott (Australia) 73 67 141 J.B. Holmes (U.S.) 70 71 Steve Stricker (U.S.) 70 71 Danny Willett (Britain) 70 71 Marcel Siem (Germany) 70 71 Jason Day (Australia) 73 68 Justin Rose (Britain) 72 69 Aaron Baddeley (Australia) 70 71 142 Graeme McDowell (Britain) 68 74 Lucas Bjerregaard (Denmark) 70 72 Noh Seung-Yul (South Korea) 70 72 Fran Quinn (U.S.) 68 74 Jimmy Walker (U.S.) 70 72 Victor Dubuisson (France) 70 72 143 Jim Furyk (U.S.) 73 70 Gary Woodland (U.S.) 72 71 Daniel Berger (U.S.) 72 71 Patrick Reed (U.S.) 71 72 Scott Langley (U.S.) 72 71 Billy Horschel (U.S.) 75 68 Phil Mickelson (U.S.) 70 73 Webb Simpson (U.S.) 71 72 Kenny Perry (U.S.) 74 69 Shiv Kapur (India) 73 70 Garth Mulroy (South Africa) 71 72 144 Clayton Rask (U.S.) 73 71 Alex Cejka (Germany) 73 71 Russell Henley (U.S.) 70 74 Matthew Fitzpatrick (Britain) 71 73 Sergio Garcia (Spain) 73 71 Ryan Moore (U.S.) 76 68 Boo Weekley (U.S.) 71 73 Ernie Els (South Africa) 74 70 Retief Goosen (South Africa) 73 71 Harris English (U.S.) 69 75 Bill Haas (U.S.) 72 72 Stewart Cink (U.S.) 72 72 Cody Gribble (U.S.) 72 72 Kevin Tway (U.S.) 72 72 Bo Van Pelt (U.S.) 72 72 Louis Oosthuizen (South Africa) 71 73 145 Toru Taniguchi (Japan) 72 73 Zac Blair (U.S.) 71 74 Justin Leonard (U.S.) 75 70 Paul Casey (Britain) 70 75 Kevin Stadler (U.S.) 77 68 Zach Johnson (U.S.) 71 74 Billy Hurley III (U.S.) 71 74 Nicholas Lindheim (U.S.) 72 73 146 DNQ Brian Campbell (U.S.) 76 70 Hudson Swafford (U.S.) 76 70 Miguel Angel Jimenez (Spain) 72 74 Thongchai Jaidee (Thailand) 73 73 Joost Luiten (Netherlands) 70 76 Matt Dobyns (U.S.) 74 72 Angel Cabrera (Argentina) 74 72 Matt Jones (Australia) 74 72 Lee Kyung-Hoon (South Korea) 74 72 Shane Lowry (Ireland) 73 73 Bubba Watson (U.S.) 76 70 Charl Schwartzel (South Africa) 70 76 Luke Donald (Britain) 77 69 Mark Wilson (U.S.) 70 76 Casey Wittenberg (U.S.) 74 72 Andres Echavarria (Colombia) 74 72 Hunter Stewart (U.S.) 75 71 Rod Pampling (Australia) 73 73 Jason Dufner (U.S.) 72 74 Hunter Mahan (U.S.) 74 72 Cory Whitsett (U.S.) 77 69 147 DNQ Luke Guthrie (U.S.) 73 74 Ryan Blaum (U.S.) 73 74 Jim Renner (U.S.) 74 73 Chris Doak (Britain) 74 73 John Senden (Australia) 71 76 Nicolas Colsaerts (Belgium) 72 75 Ken Duke (U.S.) 75 72 Geoff Ogilvy (Australia) 73 74 Darren Clarke (Britain) 75 72 Andrea Pavan (Italy) 75 72 David Toms (U.S.) 73 74 Stephen Gallacher (Britain) 73 74 148 DNQ Nick Watney (U.S.) 76 72 Justin Thomas (U.S.) 75 73 Liang Wenchong (China) 74 74 Lee Westwood (Britain) 75 73 Chad Collins (U.S.) 74 74 Matt Every (U.S.) 76 72 Roberto Castro (U.S.) 74 74 Cameron Wilson (U.S.) 78 70 Brian Stuard (U.S.) 75 73 Lucas Glover (U.S.) 79 69 David Gossett (U.S.) 76 72 Sam Love (U.S.) 76 72 Ryan Palmer (U.S.) 74 74 149 DNQ Joe Ogilvie (U.S.) 73 76 Henrik Norlander (Sweden) 70 79 Pablo Larrazabal (Spain) 71 78 Smylie Kaufman (U.S.) 73 76 Tom Lewis (Britain) 79 70 Craig Barlow (U.S.) 74 75 Oliver Fisher (Britain) 74 75 150 DNQ Niclas Fasth (Sweden) 76 74 Anthony Broussard (U.S.) 78 72 Kevin Sutherland (U.S.) 75 75 Maverick McNealy (U.S.) 74 76 Maximilian Kieffer (Germany) 76 74 Graham DeLaet (Canada) 75 75 Bernd Wiesberger (Austria) 72 78 Kim Hyung-Sung (South Korea) 73 77 151 DNQ Jamie Donaldson (Britain) 70 81 Yang Yong-Eun (South Korea) 75 76 Brady Watt (Australia) 77 74 Brett Stegmaier (U.S.) 77 74 D.A. Points (U.S.) 77 74 Graeme Storm (Britain) 72 79 David Oh (U.S.) 75 76 152 DNQ Steven Alker (New Zealand) 76 76 Rob Oppenheim (U.S.) 75 77 Kevin Kisner (U.S.) 75 77 Aron Price (Australia) 78 74 Robert Allenby (Australia) 79 73 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 76 76 Kevin Streelman (U.S.) 75 77 Simon Griffiths (Britain) 72 80 153 DNQ Jonas Blixt (Sweden) 77 76 Jeff Maggert (U.S.) 73 80 Robby Shelton (U.S.) 78 75 Nick Mason (U.S.) 78 75 154 DNQ Oliver Goss (Australia) 71 83 Chris Thompson (U.S.) 80 74 155 DNQ Donald Constable (U.S.) 82 73 Brandon McIver (U.S.) 82 73 Bobby Gates (U.S.) 79 76 157 DNQ Will Grimmer (U.S.) 77 80 159 DNQ Andrew Dorn (U.S.) 79 80 160 DNQ Azuma Yano (Japan) 77 83 162 DNQ Kiyoshi Miyazato (Japan) 81 81