Aug 18 PGA Tour 2014 FedExCup points table on Monday (U.S. unless stated): 1. Rory McIlroy (N. Ireland) 2,582 points 2. Jimmy Walker 2,493 3. Bubba Watson 2,173 4. Matt Kuchar 1,921 5. Jim Furyk 1,851 6. Dustin Johnson 1,769 7. Sergio Garcia (Spain) 1,700 8. Jordan Spieth 1,692 9. Patrick Reed 1,666 10. Chris Kirk 1,571 (Compiled by Caroline Helly)