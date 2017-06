JAN 21 - Jan 2 0 (Reuters) - Scores from the U.S. PGA Tour Humana Challenge at the par-72 course on Friday in La Quinta, California 128 Ben Crane (U.S.) 65 63 David Toms (U.S.) 63 65 Mark Wilson (U.S.) 66 62 131 Camilo Villegas (Colombia) 63 68 Harris English (U.S.) 69 62 Chris Kirk (U.S.) 68 63 Bobby Gates (U.S.) 68 63 132 Cameron Tringale (U.S.) 68 64 Chris DiMarco (U.S.) 68 64 Ken Duke (U.S.) 67 65 Tommy Biershenk (U.S.) 68 64 Brandt Snedeker (U.S.) 64 68 John Mallinger (U.S.) 67 65 133 Kevin Chappell (U.S.) 65 68 Zach Johnson (U.S.) 68 65 Brendon Todd (U.S.) 66 67 Bud Cauley (U.S.) 66 67 Steve Marino (U.S.) 65 68 Stephen Ames (Canada) 66 67 John Senden (Australia) 69 64 Bae Sang-Moon (South Korea) 64 69 Ryan Moore (U.S.) 72 61 134 Kevin Na (U.S.) 66 68 Gary Christian (Britain) 66 68 Jeff Maggert (U.S.) 69 65 Pat Perez (U.S.) 67 67 Michael Bradley (U.S.) 67 67 Jason Kokrak (U.S.) 68 66 Bob Estes (U.S.) 64 70 Jason Dufner (U.S.) 71 63 135 Johnson Wagner (U.S.) 68 67 Martin Laird (Britain) 66 69 Noh Seung-Yul (South Korea) 65 70 Lee Janzen (U.S.) 69 66 Miguel Carballo (Argentina) 69 66 Spencer Levin (U.S.) 68 67 Brett Quigley (U.S.) 67 68 Jarrod Lyle (Australia) 68 67 136 Troy Matteson (U.S.) 71 65 Kevin Streelman (U.S.) 70 66 Jimmy Walker (U.S.) 70 66 Rory Sabbatini (South Africa) 68 68 Erik Compton (U.S.) 67 69 Jamie Lovemark (U.S.) 68 68 John Rollins (U.S.) 68 68 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 65 71 Harrison Frazar (U.S.) 68 68 Chad Campbell (U.S.) 71 65 137 Robert Garrigus (U.S.) 73 64 David Hearn (Canada) 68 69 Ricky Barnes (U.S.) 68 69 Vaughn Taylor (U.S.) 69 68 Jeff Overton (U.S.) 67 70 Blake Adams (U.S.) 66 71 Ryuji Imada (Japan) 68 69 Brian Gay (U.S.) 69 68 Ted Potter Jr. (U.S.) 64 73 Kevin Sutherland (U.S.) 69 68 Justin Leonard (U.S.) 69 68 Briny Baird (U.S.) 70 67 Josh Teater (U.S.) 71 66 138 George McNeill (U.S.) 73 65 Bo Van Pelt (U.S.) 67 71 Kyle Reifers (U.S.) 69 69 Arjun Atwal (India) 70 68 Jason Bohn (U.S.) 68 70 Russell Knox (Britain) 72 66 Brian Harman (U.S.) 69 69 Matt Kuchar (U.S.) 71 67 Michael Thompson (U.S.) 71 67 Danny Lee (New Zealand) 69 69 Matt Bettencourt (U.S.) 68 70 Roberto Castro (U.S.) 68 70 William McGirt (U.S.) 67 71 Mathew Goggin (Australia) 65 73 Nick O'Hern (Australia) 68 70 139 Joe Ogilvie (U.S.) 70 69 Joe Durant (U.S.) 68 71 Brendan Steele (U.S.) 70 69 Greg Chalmers (Australia) 71 68 Paul Goydos (U.S.) 70 69 D.J. Trahan (U.S.) 71 68 Derek Lamely (U.S.) 68 71 Chad Collins (U.S.) 65 74 Kang Sung-Hoon (South Korea) 72 67 Cameron Beckman (U.S.) 69 70 Stuart Appleby (Australia) 71 68 Charles Howell III (U.S.) 69 70 Scott Brown (U.S.) 69 70 James Driscoll (U.S.) 69 70 140 Rod Pampling (Australia) 71 69 Chris Stroud (U.S.) 70 70 Charlie Beljan (U.S.) 71 69 Kyle Thompson (U.S.) 69 71 Anthony Kim (U.S.) 70 70 John Merrick (U.S.) 69 71 Billy Mayfair (U.S.) 69 71 Hunter Haas (U.S.) 72 68 Kris Blanks (U.S.) 71 69 Bill Haas (U.S.) 71 69 Rocco Mediate (U.S.) 71 69 Kyle Stanley (U.S.) 68 72 Bryce Molder (U.S.) 71 69 Chez Reavie (U.S.) 70 70 Ryan Palmer (U.S.) 69 71 141 Carl Pettersson (Sweden) 71 70 Kevin Kisner (U.S.) 68 73 Tom Gillis (U.S.) 69 72 Charley Hoffman (U.S.) 70 71 Richard Lee (U.S.) 74 67 Steve Elkington (Australia) 69 72 Jerry Kelly (U.S.) 71 70 Troy Kelly (U.S.) 71 70 142 Chris Couch (U.S.) 74 68 Keith Fergus (U.S.) 73 69 Tommy Gainey (U.S.) 70 72 Jhonattan Vegas (Venezuela) 70 72 Marco Dawson (U.S.) 72 70 Charlie Wi (South Korea) 71 71 Scott Piercy (U.S.) 70 72 Stephen Gangluff (U.S.) 69 73 Brian Davis (Britain) 70 72 Bill Lunde (U.S.) 71 71 143 J.J. Henry (U.S.) 71 72 Phil Mickelson (U.S.) 74 69 Greg Norman (Australia) 72 71 Tom Pernice Jr. (U.S.) 72 71 Brandt Jobe (U.S.) 69 74 144 Steve Jones (U.S.) 73 71 Jonas Blixt (Sweden) 73 71 145 Rich Beem (U.S.) 72 73 Gavin Coles (Australia) 73 72 146 Heath Slocum (U.S.) 70 76 J.J. Killeen (U.S.) 73 73 147 Tim Herron (U.S.) 76 71 149 Sam Saunders (U.S.) 73 76 150 Mike Miles (U.S.) 78 72 151 Scott McCarron (U.S.) 78 73 152 Trevor Immelman (South Africa) 76 76 David Duval (U.S.) 77 75 153 Mark Brooks (U.S.) 77 76 David Mathis (U.S.) 76 77 74 WDW Scott Stallings (U.S.) 74 72 WDW Dustin Johnson (U.S.) 72 (Compiled by Infostrada Sports. Editing by Alastair Himmer)