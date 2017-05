(Updates at end of round)

Aug 13 Completed first round leaderboard in the 97th PGA Championship being played on the par-72 Straits Course at Whistling Straits in Kohler, Wisconsin on Thursday (U.S. unless stated):

Par Holes D. Johnson -6 18 D. Lingmerth (Sweden) -5 18 R. Henley -4 18 M. Kuchar -4 18 H. English -4 18 J.B. Holmes -4 18 J. Day (Australia) -4 18 D. Lee (New Zealand) -4 18 M. Jones (Australia) -4 18 S. Piercy -4 18 B. Steele -3 18 T. Bjorn (Denmark) -3 18 J. Morrison (England) -3 18 J. Rose (England) -3 18 (Editing by Mark Lamport-Stokes)