Jan 13 Leading money winners on the 2013/14 PGA Tour on Monday (U.S. unless stated): 1. Jimmy Walker 2,417,833 US Dollars 2. Harris English 1,785,617 3. Chris Kirk 1,777,358 4. Ryan Moore 1,690,350 5. Webb Simpson 1,633,417 6. Dustin Johnson 1,598,750 7. Zach Johnson 1,368,850 8. Brian Stuard 947,800 9. Gary Woodland 886,000 10. Jason Bohn 859,000 11. Ian Poulter (England) 850,000 12. Charles Howell III 807,074 13. Chris Stroud 772,818 14. Jordan Spieth 755,000 15. Scott Brown 648,093 16. Ryo Ishikawa (Japan) 622,875 17. Vijay Singh (Fiji) 593,400 18. Jeff Overton 585,950 19. Tim Clark 563,883 20. Briny Baird 548,375 (Edited by Caroline Helly)