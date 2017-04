May 6 Leading money winners on the 2013/14 PGA Tour on Tuesday (U.S. unless stated): 1. Bubba Watson 4,533,007 US Dollars 2. Jimmy Walker 4,225,071 3. Dustin Johnson 3,346,150 4. Matt Kuchar 3,121,107 5. Patrick Reed 3,038,426 6. Jordan Spieth 2,731,423 7. Harris English 2,569,772 8. Chris Kirk 2,221,393 9. Zach Johnson 2,221,087 10. Ryan Moore 2,176,480 11. Webb Simpson 2,118,756 12. Matt Every 2,102,826 13. Jason Day (Australia) 2,010,360 14. Kevin Stadler 1,931,352 15. J.B. Holmes 1,865,322 16. Will MacKenzie 1,782,250 17. Graham DeLaet (Canada) 1,760,934 18. Jim Furyk 1,759,637 19. John Senden (Australia) 1,730,664 20. Kevin Na 1,696,628 (Compiled by Caroline Helly)