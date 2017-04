May 27 Leading money winners on the 2013/14 PGA Tour on Tuesday (U.S. unless stated): 1. Jimmy Walker 4,722,075 US Dollars 2. Bubba Watson 4,557,079 3. Dustin Johnson 3,678,413 4. Matt Kuchar 3,464,302 5. Jordan Spieth 3,304,226 6. Patrick Reed 3,038,426 7. Jim Furyk 2,854,698 8. Harris English 2,606,972 9. Chris Kirk 2,511,293 10. Martin Kaymer (Germany) 2,318,602 11. Brendon Todd 2,309,823 12. Zach Johnson 2,303,003 13. Adam Scott 2,248,650 14. Ryan Moore 2,245,980 15. John Senden (Australia) 2,163,404 16. Webb Simpson 2,118,756 17. Matt Every 2,102,826 18. Graham DeLaet (Canada) 2,071,196 19. Sergio Garcia (Spain) 2,047,867 20. Gary Woodland 2,029,249 (Compiled by Caroline Helly)