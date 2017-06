March 8 (Infostrada Sports) - Puerto Rico Open second round scores on Friday in Rio Grande. The cut was set at 145. 133 Matt Jones (Australia) 66 67 136 George McNeill (U.S.) 66 70 137 Ryo Ishikawa (Japan) 70 67 Todd Hamilton (U.S.) 68 69 138 Andres Romero (Argentina) 71 67 Daniel Summerhays (U.S.) 68 70 Roberto Castro (U.S.) 69 69 Boo Weekley (U.S.) 70 68 Kevin Stadler (U.S.) 69 69 Kevin Kisner (U.S.) 68 72 139 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 69 70 Brian Davis (Britain) 69 70 Graham DeLaet (Canada) 69 70 Henrik Stenson (Sweden) 70 69 J.J. Killeen (U.S.) 70 69 140 Roland Thatcher (U.S.) 69 71 Vaughn Taylor (U.S.) 70 70 William McGirt (U.S.) 71 69 Danny Lee (New Zealand) 70 70 Richard Johnson (Sweden) 71 69 Gavin Coles (Australia) 69 71 Lee Janzen (U.S.) 69 71 Ben Curtis (U.S.) 67 73 141 Jerry Kelly (U.S.) 71 70 Will Claxton (U.S.) 69 72 Stephen Gangluff (U.S.) 74 67 Jeff Overton (U.S.) 68 73 Shaun Micheel (U.S.) 69 72 Scott Brown (U.S.) 69 72 142 Peter Lonard (Australia) 72 70 Nathan Green (Australia) 71 71 Rocco Mediate (U.S.) 74 68 Jamie Lovemark (U.S.) 70 72 Blake Adams (U.S.) 74 68 Duffy Waldorf (U.S.) 73 69 Erik Compton (U.S.) 71 71 143 Ken Duke (U.S.) 73 70 Dicky Pride (U.S.) 71 72 Ted Potter Jr. (U.S.) 72 71 Miguel Carballo (Argentina) 71 72 James Driscoll (U.S.) 70 73 Troy Matteson (U.S.) 71 72 Kent Jones (U.S.) 71 72 Michael Bradley (U.S.) 72 71 Brendon Todd (U.S.) 70 73 144 Marc Turnesa (U.S.) 73 71 Charlie Beljan (U.S.) 71 73 Angel Cabrera (Argentina) 69 75 Bill Lunde (U.S.) 73 71 Matt Bettencourt (U.S.) 72 72 Garrett Willis (U.S.) 72 72 Joe Durant (U.S.) 71 73 Matt Every (U.S.) 71 73 145 Rod Pampling (Australia) 71 74 Will MacKenzie (U.S.) 74 71 Brandt Jobe (U.S.) 76 69 J.J. Henry (U.S.) 73 72 Briny Baird (U.S.) 71 74 Robert Gamez (U.S.) 73 72 Patrick Sheehan (U.S.) 74 71 Billy Horschel (U.S.) 72 73 Noh Seung-yul (South Korea) 71 74 Derek Tolan (U.S.) 73 72 Marco Dawson (U.S.) 72 73 David Mathis (U.S.) 70 75 J.B. Holmes (U.S.) 73 72 Heath Slocum (U.S.) 75 70 Edward Loar (U.S.) 75 70 Mark Anderson (U.S.) 70 75 Kyle Reifers (U.S.) 75 70 Emiliano Grillo (Argentina) 72 73 Tommy Biershenk (U.S.) 77 68 Jeff Curl (U.S.) 72 73 (Editing by Peter Rutherford)