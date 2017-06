April 12 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Heritage Classic at the par-71 course in Hilton Head Island, South Carolina, on Thursday: 67 Chad Campbell (U.S.) 67 Vaughn Taylor (U.S.) 67 Colt Knost (U.S.) 67 68 Jim Furyk (U.S.) 68 Charlie Wi (South Korea) 68 Harris English (U.S.) 68 Matt Every (U.S.) 68 69 Blake Adams (U.S.) 69 John Mallinger (U.S.) 69 Chez Reavie (U.S.) 69 70 Tommy Gainey (U.S.) 70 Jason Bohn (U.S.) 70 Rory Sabbatini (South Africa) 70 Kevin Na (U.S.) 70 Tom Gillis (U.S.) 70 Joe Durant (U.S.) 70 Kevin Chappell (U.S.) 70 John Rollins (U.S.) 70 Boo Weekley (U.S.) 70 Carl Pettersson (Sweden) 70 John Daly (U.S.) 70 Will Claxton (U.S.) 70 Glen Day (U.S.) 70 71 Greg Chalmers (Australia) 71 Chris Couch (U.S.) 71 Hunter Haas (U.S.) 71 Heath Slocum (U.S.) 71 Stephen Ames (Canada) 71 Kyle Stanley (U.S.) 71 Brandt Snedeker (U.S.) 71 Marc Leishman (Australia) 71 Michael Thompson (U.S.) 71 Lee Janzen (U.S.) 71 Trevor Immelman (South Africa) 71 Webb Simpson (U.S.) 71 Zach Johnson (U.S.) 71 Bud Cauley (U.S.) 71 Robert Garrigus (U.S.) 71 Fredrik Jacobson (Sweden) 71 Bob Estes (U.S.) 71 Brian Harman (U.S.) 71 Gary Christian (Britain) 71 72 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 72 Troy Matteson (U.S.) 72 Shaun Micheel (U.S.) 72 Robert Karlsson (Sweden) 72 J.J. Henry (U.S.) 72 Alex Cejka (Germany) 72 Martin Laird (Britain) 72 Charles Howell III (U.S.) 72 Ernie Els (South Africa) 72 James Driscoll (U.S.) 72 J.J. Killeen (U.S.) 72 Kevin Stadler (U.S.) 72 Ken Duke (U.S.) 72 Brian Davis (Britain) 72 Jerry Kelly (U.S.) 72 Lucas Glover (U.S.) 72 Matt Kuchar (U.S.) 72 Rickie Fowler (U.S.) 72 Billy Mayfair (U.S.) 72 Corbin Mills (U.S.) 72 73 Rocco Mediate (U.S.) 73 Bryce Molder (U.S.) 73 Mark Wilson (U.S.) 73 Jeff Overton (U.S.) 73 Chad Collins (U.S.) 73 Mark Anderson (U.S.) 73 Daniel Summerhays (U.S.) 73 Spencer Levin (U.S.) 73 Hank Kuehne (U.S.) 73 Tim Clark (South Africa) 73 Scott Verplank (U.S.) 73 Matt Bettencourt (U.S.) 73 Stuart Appleby (Australia) 73 Cameron Beckman (U.S.) 73 Sean O'Hair (U.S.) 73 Aaron Baddeley (Australia) 73 Jason Kokrak (U.S.) 73 74 Jeff Maggert (U.S.) 74 Greg Owen (Britain) 74 David Mathis (U.S.) 74 Briny Baird (U.S.) 74 Joe Ogilvie (U.S.) 74 D.J. Trahan (U.S.) 74 Bill Lunde (U.S.) 74 Scott Piercy (U.S.) 74 Bill Haas (U.S.) 74 Padraig Harrington (Ireland) 74 Michael Bradley (U.S.) 74 D.A. Points (U.S.) 74 Henrik Stenson (Sweden) 74 Kris Blanks (U.S.) 74 William McGirt (U.S.) 74 John Merrick (U.S.) 74 Kevin Streelman (U.S.) 74 Nick O'Hern (Australia) 74 Graham DeLaet (Canada) 74 Charley Hoffman (U.S.) 74 Bo Van Pelt (U.S.) 74 Geoff Ogilvy (Australia) 74 Ricky Barnes (U.S.) 74 75 Chris DiMarco (U.S.) 75 Tim Herron (U.S.) 75 Luke Donald (Britain) 75 Martin Flores (U.S.) 75 Kang Sung-Hoon (South Korea) 75 Tom Pernice Jr. (U.S.) 75 Brian Gay (U.S.) 75 George McNeill (U.S.) 75 76 Ryuji Imada (Japan) 76 Arjun Atwal (India) 76 Chris Kirk (U.S.) 76 Mike Weir (Canada) 76 David Duval (U.S.) 76 Noh Seung-Yul (South Korea) 76 Tommy Biershenk (U.S.) 76 Brendon Todd (U.S.) 76 77 John Huh (U.S.) 77 Jose Maria Olazabal (Spain) 77 Rich Beem (U.S.) 77 Todd Camplin (U.S.) 77 78 David Hearn (Canada) 78 Josh Teater (U.S.) 78 Jason Dufner (U.S.) 78 Justin Leonard (U.S.) 78 Robert Allenby (Australia) 78 79 Stewart Cink (U.S.) 79 Camilo Villegas (Colombia) 79 80 Scott Stallings (U.S.) 80 81 Fred Funk (U.S.) 81 83 WDW Bae Sang-Moon (South Korea) 83 (Editing by Frank Pingue)