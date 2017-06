April 14 (Infostrada Sports) - Leading third-round scores from the Heritage Classic at the par-71 course in Hilton Head Island, South Carolina on Saturday. 201 Carl Pettersson (Sweden) 70 65 66 202 Colt Knost (U.S.) 67 66 69 205 Zach Johnson (U.S.) 71 68 66 206 Boo Weekley (U.S.) 70 66 70 207 Brandt Snedeker (U.S.) 71 67 69 Kevin Na (U.S.) 70 68 69 Robert Garrigus (U.S.) 71 66 70 208 Tommy Gainey (U.S.) 70 70 68 Brian Davis (Britain) 72 68 68 209 Billy Mayfair (U.S.) 72 70 67 Michael Bradley (U.S.) 74 64 71 Chad Campbell (U.S.) 67 70 72 Harris English (U.S.) 68 68 73