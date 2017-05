Sept 22 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour Tour Championship at the par-70 course on Thursday in Atlanta, Georgia -4 Hideki Matsuyama (Japan) 66 Kevin Chappell (U.S.) 66 Dustin Johnson (U.S.) 66 -3 Jason Day (Australia) 67 Kim Si-Woo (Korea) 67 Kevin Kisner (U.S.) 67 -2 Paul Casey (Britain) 68 Rory McIlroy (Britain) 68 Justin Thomas (U.S.) 68 Jordan Spieth (U.S.) 68 -1 Adam Scott (Australia) 69 Matt Kuchar (U.S.) 69 0 Ryan Moore (U.S.) 70 Jhonattan Vegas (Venezuela) 70 2 Bubba Watson (U.S.) 72 Brandt Snedeker (U.S.) 72 Gary Woodland (U.S.) 72 3 Roberto Castro (U.S.) 73 Jason Dufner (U.S.) 73 J.B. Holmes (U.S.) 73 Patrick Reed (U.S.) 73 Russell Knox (Britain) 73 Emiliano Grillo (Argentina) 73 4 Jimmy Walker (U.S.) 74 Sean O'Hair (U.S.) 74 Daniel Berger (U.S.) 74 Charl Schwartzel (South Africa) 74 Phil Mickelson (U.S.) 74 7 Kevin Na (U.S.) 77 William McGirt (U.S.) 77