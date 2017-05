July 3 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour Reno Championship on Friday in Reno, Nevada 39 Greg Chalmers (Australia) 14 10 15 33 Ben Martin (U.S.) 7 10 16 Gary Woodland (U.S.) 14 8 11 28 Martin Laird (Britain) 15 7 6 27 Steve Wheatcroft (U.S.) 5 13 9 26 Will MacKenzie (U.S.) 8 10 8 25 Colt Knost (U.S.) 13 8 4 Wes Roach (U.S.) 6 6 13 Bronson Burgoon (U.S.) 11 3 11 23 Jhonattan Vegas (Venezuela) 7 7 9 Thomas Aiken (South Africa) 7 4 12 22 Mark Hubbard (U.S.) 7 1 14 Tim Wilkinson (New Zealand) 9 5 8 Morgan Hoffmann (U.S.) 7 4 11 Kelly Kraft (U.S.) 5 2 15 Miguel Carballo (Argentina) 8 8 6 Sam Saunders (U.S.) 5 7 10 Rhein Gibson (Australia) 8 11 3 21 Tim Herron (U.S.) 8 7 6 Lee Dong-Hwan (Korea) 4 9 8 Kyle Reifers (U.S.) 7 4 10 Eric Axley (U.S.) 3 9 9 Troy Matteson (U.S.) 3 6 12 20 Michael Kim (U.S.) 6 3 11 Rocco Mediate (U.S.) 7 6 7 Patrick Rodgers (U.S.) 2 5 13 Brendan Steele (U.S.) 13 7 0 Jason Gore (U.S.) 4 14 2 19 Steve Marino (U.S.) 12 0 7 D.A. Points (U.S.) 3 13 3 Nick Taylor (Canada) 9 -2 12 Alex Prugh (U.S.) 3 5 11 18 Mark Wilson (U.S.) 7 0 11 Jeff Overton (U.S.) 12 2 4 Rod Pampling (Australia) 10 1 7 Brice Garnett (U.S.) 6 4 8 Tyler Aldridge (U.S.) 10 5 3 17 Zachary Blair (U.S.) 13 -2 6 Greg Owen (Britain) 3 6 8 Ken Duke (U.S.) 5 7 5 Camilo Villegas (Colombia) 14 -7 10 Cameron Tringale (U.S.) 4 6 7 Cameron Beckman (U.S.) 7 8 2 Henrik Norlander (Sweden) 8 3 6 16 Robert Garrigus (U.S.) 6 2 8 Ricky Barnes (U.S.) 7 3 6 Aaron Baddeley (Australia) 1 11 4 Joey Garber (U.S.) 1 6 9 15 Graham DeLaet (Canada) 9 -1 7 Blayne Barber (U.S.) 6 4 5 Kim Si-Woo (Korea) 7 8 0 14 Billy Mayfair (U.S.) 7 4 3 Kim Meen-Whee (Korea) 9 -2 7 Noh Seung-Yul (Korea) 7 5 2 Scott Stallings (U.S.) 9 -1 6 Rob Oppenheim (U.S.) 3 8 3 Charlie Danielson (U.S.) 2 9 3 Cameron Percy (Australia) 3 9 2 D.J. Trahan (U.S.) 5 3 6 Carlos Ortiz (Mexico) 9 -2 7 Mark Hensby (Australia) 9 1 4 Andrew Landry (U.S.) 2 6 6 13 Cameron Smith (Australia) 5 5 3 Ben Crane (U.S.) 9 -1 5 Shawn Stefani (U.S.) 5 6 2 Spencer Levin (U.S.) -1 10 4 Chez Reavie (U.S.) 5 5 3 Tom Hoge (U.S.) 0 7 6 12 Geoff Ogilvy (Australia) 8 -1 5 Alex Cejka (Germany) 6 3 3 Hunter Stewart (U.S.) 10 3 -1