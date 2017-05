April 25 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour New Orleans Classic at the par-72 course on Saturday in Avondale, Louisiana. The cut was set at 139. -12 Jason Day (Australia) 67 65 -11 Daniel Berger (U.S.) 66 67 Chris Stroud (U.S.) 67 66 Hudson Swafford (U.S.) 67 66 -10 Cameron Tringale (U.S.) 69 65 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 64 70 Justin Thomas (U.S.) 68 66 Danny Lee (New Zealand) 70 64 Carlos Ortiz (Mexico) 67 67 Morgan Hoffmann (U.S.) 68 66 Jerry Kelly (U.S.) 70 64 Boo Weekley (U.S.) 64 70 -9 Steven Bowditch (Australia) 68 67 Justin Rose (Britain) 69 66 David Hearn (Canada) 65 70 Erik Compton (U.S.) 66 69 Chad Campbell (U.S.) 67 68 -8 Sean O'Hair (U.S.) 65 71 Bryce Molder (U.S.) 69 67 Greg Owen (Britain) 66 70 Retief Goosen (South Africa) 70 66 Woody Austin (U.S.) 70 66 -7 K.J. Choi (Korea) 67 70 Dustin Johnson (U.S.) 67 70 Marc Leishman (Australia) 74 63 Alex Cejka (Germany) 68 69 Brian Davis (Britain) 66 71 Johnson Wagner (U.S.) 68 69 Blayne Barber (U.S.) 67 70 Kevin Kisner (U.S.) 69 68 Jim Herman (U.S.) 69 68 Bernd Wiesberger (Austria) 69 68 Lee Dong-Hwan (Korea) 70 67 Mark Wilson (U.S.) 69 68 Ryo Ishikawa (Japan) 70 67 -6 Tim Wilkinson (New Zealand) 69 69 Scott Brown (U.S.) 70 68 Carl Pettersson (Sweden) 72 66 Jhonattan Vegas (Venezuela) 67 71 John Peterson (U.S.) 70 68 Steve Wheatcroft (U.S.) 72 66 Max Homa (U.S.) 70 68 Michael Smith (U.S.) 70 68 George McNeill (U.S.) 74 64 Michael Thompson (U.S.) 70 68 Brian Stuard (U.S.) 69 69 Jason Gore (U.S.) 70 68 Ben Crane (U.S.) 67 71 -5 D.A. Points (U.S.) 70 69 Lucas Glover (U.S.) 71 68 Andres Gonzales (U.S.) 71 68 Roger Sloan (Canada) 71 68 Cameron Smith (Australia) 69 70 Scott Pinckney (U.S.) 69 70 Tommy Gainey (U.S.) 73 66 Spencer Levin (U.S.) 70 69 Colt Knost (U.S.) 71 68 Fredrik Jacobson (Sweden) 68 71 Billy Horschel (U.S.) 71 68 David Toms (U.S.) 72 67 Nick Taylor (Canada) 70 69 Chesson Hadley (U.S.) 67 72 Keegan Bradley (U.S.) 69 70 Scott Stallings (U.S.) 74 65 Chad Collins (U.S.) 70 69 Jonathan Byrd (U.S.) 69 70 Mark Hubbard (U.S.) 66 73 John Huh (U.S.) 69 70 Kim Meen-Whee (Korea) 68 71 Fabian Gomez (Argentina) 69 70 Russell Knox (Britain) 69 70 -4 DNQ Joe Affrunti (U.S.) 71 69 Adam Hadwin (Canada) 71 69 John Senden (Australia) 73 67 Harris English (U.S.) 72 68 Mark Anderson (U.S.) 71 69 Blake Adams (U.S.) 74 66 Luke Guthrie (U.S.) 71 69 Zachary Blair (U.S.) 73 67 Troy Merritt (U.S.) 71 69 Trevor Immelman (South Africa) 72 68 Greg Chalmers (Australia) 73 67 Kyle Reifers (U.S.) 71 69 Charles Howell III (U.S.) 70 70 Rickie Fowler (U.S.) 72 68 Nicholas Thompson (U.S.) 72 68 Will MacKenzie (U.S.) 68 72 Alex Prugh (U.S.) 71 69 -3 DNQ William McGirt (U.S.) 68 73 Ricky Barnes (U.S.) 74 67 Steve Stricker (U.S.) 69 72 Robert Streb (U.S.) 71 70 Jamie Donaldson (Britain) 73 68 Charlie Beljan (U.S.) 68 73 Martin Flores (U.S.) 71 70 Will Wilcox (U.S.) 70 71 Steven Alker (New Zealand) 71 70 Jeff Overton (U.S.) 73 68 Michael Putnam (U.S.) 72 69 Jonas Blixt (Sweden) 74 67 Bo Van Pelt (U.S.) 71 70 Tom Hoge (U.S.) 73 68 -2 DNQ Jason Bohn (U.S.) 72 70 Nick Watney (U.S.) 70 72 Eric Axley (U.S.) 70 72 Derek Fathauer (U.S.) 70 72 -1 DNQ J.J. Henry (U.S.) 73 70 Aaron Baddeley (Australia) 73 70 Heath Slocum (U.S.) 74 69 Kevin Chappell (U.S.) 70 73 Brendan Steele (U.S.) 72 71 Gonzalo Fernandez-Castano (Spain) 75 68 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 73 70 Curtis Thompson (U.S.) 73 70 Oscar Fraustro (Mexico) 72 71 Brice Garnett (U.S.) 72 71 Jarrod Lyle (Australia) 70 73 Jon Curran (U.S.) 71 72 0 DNQ Martin Laird (Britain) 75 69 Rory Sabbatini (South Africa) 72 72 Cameron Percy (Australia) 74 70 Andres Romero (Argentina) 71 73 Camilo Villegas (Colombia) 71 73 Chris DiMarco (U.S.) 73 71 Derek Ernst (U.S.) 67 77 Marc Warren (Britain) 72 72 Wes Homan (U.S.) 75 69 1 DNQ Andrew Putnam (U.S.) 77 68 Sam Saunders (U.S.) 69 76 Justin Leonard (U.S.) 74 71 Jonathan Randolph (U.S.) 76 69 2 DNQ Andrew Loupe (U.S.) 74 72 Chez Reavie (U.S.) 75 71 Andrew Svoboda (U.S.) 74 72 Carlos Sainz Jr. (U.S.) 71 75 Scott Langley (U.S.) 73 73 Jim Renner (U.S.) 72 74 Neal Lancaster (U.S.) 74 72 3 DNQ Ken Duke (U.S.) 77 70 David Lingmerth (Sweden) 73 74 Scott Piercy (U.S.) 73 74 Zechariah Potter (U.S.) 74 73 4 DNQ Zack Sucher (U.S.) 73 75 Tony Finau (U.S.) 72 76 John Merrick (U.S.) 73 75 Mike Weir (Canada) 74 74 Byron Smith (U.S.) 75 73 7 DNQ Chris Naegel (U.S.) 79 72 10 DNQ Scott Gardiner (Australia) 80 74 13 DNQ Jake Narro (U.S.) 79 78 -2 WDW Robert Allenby (Australia) 70 Robert Garrigus (U.S.) 70 1 WDW Park Sung-Joon (Korea) 73 Noh Seung-Yul (Korea) 73 5 WDW Bill Lunde (U.S.) 77 7 WDW Richard Sterne (South Africa) 79