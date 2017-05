April 26 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour New Orleans Classic at the par-72 course on Sunday in Avondale, Louisiana -22 Justin Rose (Britain) 69 66 65 66 -21 Cameron Tringale (U.S.) 69 65 68 65 -20 Boo Weekley (U.S.) 64 70 69 65 -19 Jason Day (Australia) 67 65 68 69 Jim Herman (U.S.) 69 68 67 65 -18 David Hearn (Canada) 65 70 67 68 Daniel Berger (U.S.) 66 67 68 69 -17 Blayne Barber (U.S.) 67 70 64 70 Chesson Hadley (U.S.) 67 72 66 66 Chad Campbell (U.S.) 67 68 68 68 Kim Meen-Whee (Korea) 68 71 68 64 -16 Sean O'Hair (U.S.) 65 71 68 68 Hudson Swafford (U.S.) 67 66 70 69 Scott Pinckney (U.S.) 69 70 65 68 Steve Wheatcroft (U.S.) 72 66 69 65 George McNeill (U.S.) 74 64 66 68 Erik Compton (U.S.) 66 69 68 69 Justin Thomas (U.S.) 68 66 72 66 Jason Gore (U.S.) 70 68 66 68 Steven Bowditch (Australia) 68 67 71 66 D.A. Points (U.S.) 70 69 68 65 -15 Jerry Kelly (U.S.) 70 64 70 69 Chris Stroud (U.S.) 67 66 73 67 Danny Lee (New Zealand) 70 64 68 71 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 64 70 68 71 Scott Stallings (U.S.) 74 65 69 65 Keegan Bradley (U.S.) 69 70 66 68 -14 Retief Goosen (South Africa) 70 66 71 67 Fredrik Jacobson (Sweden) 68 71 69 66 Spencer Levin (U.S.) 70 69 69 66 Kevin Kisner (U.S.) 69 68 70 67 Marc Leishman (Australia) 74 63 70 67 -13 Lee Dong-Hwan (Korea) 70 67 71 67 Bernd Wiesberger (Austria) 69 68 69 69 Bryce Molder (U.S.) 69 67 70 69 -12 Scott Brown (U.S.) 70 68 72 66 Carl Pettersson (Sweden) 72 66 69 69 Jhonattan Vegas (Venezuela) 67 71 69 69 Morgan Hoffmann (U.S.) 68 66 69 73 Brian Davis (Britain) 66 71 70 69 K.J. Choi (Korea) 67 70 69 70 Michael Smith (U.S.) 70 68 67 71 -11 Dustin Johnson (U.S.) 67 70 68 72 Greg Owen (Britain) 66 70 70 71 Russell Knox (Britain) 69 70 68 70 Cameron Smith (Australia) 69 70 69 69 Chad Collins (U.S.) 70 69 68 70 -10 John Huh (U.S.) 69 70 66 73 Billy Horschel (U.S.) 71 68 70 69 Tim Wilkinson (New Zealand) 69 69 70 70 Tommy Gainey (U.S.) 73 66 68 71 John Peterson (U.S.) 70 68 71 69 Nick Taylor (Canada) 70 69 68 71 Michael Thompson (U.S.) 70 68 70 70 Johnson Wagner (U.S.) 68 69 73 68 -9 Woody Austin (U.S.) 70 66 70 73 Ben Crane (U.S.) 67 71 72 69 Mark Hubbard (U.S.) 66 73 72 68 -8 Mark Wilson (U.S.) 69 68 73 70 Carlos Ortiz (Mexico) 67 67 73 73 Fabian Gomez (Argentina) 69 70 71 70 -7 Lucas Glover (U.S.) 71 68 76 66 Jonathan Byrd (U.S.) 69 70 68 74 Ryo Ishikawa (Japan) 70 67 72 72 -5 Colt Knost (U.S.) 71 68 74 70 Max Homa (U.S.) 70 68 69 76 Alex Cejka (Germany) 68 69 75 71 Brian Stuard (U.S.) 69 69 74 71 -3 David Toms (U.S.) 72 67 73 73 0 Roger Sloan (Canada) 71 68 71 78 Andres Gonzales (U.S.) 71 68 72 77