April 15 (Infostrada Sports) - Final round scores from the U.S. PGA Tour Heritage Classic at the par-71 course on Sunday in Hilton Head Island, South Carolina 270 Carl Pettersson (Sweden) 70 65 66 69 275 Zach Johnson (U.S.) 71 68 66 70 276 Colt Knost (U.S.) 67 66 69 74 278 Kevin Stadler (U.S.) 72 71 67 68 Billy Mayfair (U.S.) 72 70 67 69 279 Matt Bettencourt (U.S.) 73 69 68 69 Boo Weekley (U.S.) 70 66 70 73 280 Matt Every (U.S.) 68 72 73 67 Charley Hoffman (U.S.) 74 65 71 70 Jim Furyk (U.S.) 68 75 67 70 Harris English (U.S.) 68 68 73 71 Kevin Na (U.S.) 70 68 69 73 281 Mark Anderson (U.S.) 73 71 69 68 Vaughn Taylor (U.S.) 67 73 70 71 Brian Davis (Britain) 72 68 68 73 Robert Garrigus (U.S.) 71 66 70 74 282 Kevin Streelman (U.S.) 74 68 70 70 Rory Sabbatini (South Africa) 70 72 68 72 Brandt Snedeker (U.S.) 71 67 69 75 283 Greg Chalmers (Australia) 71 69 73 70 D.A. Points (U.S.) 74 68 71 70 John Rollins (U.S.) 70 72 70 71 Michael Thompson (U.S.) 71 70 70 72 284 Bob Estes (U.S.) 71 67 75 71 Mark Wilson (U.S.) 73 72 68 71 Jason Dufner (U.S.) 78 66 67 73 Cameron Beckman (U.S.) 73 71 66 74 Chad Campbell (U.S.) 67 70 72 75 285 Charles Howell III (U.S.) 72 68 77 68 Geoff Ogilvy (Australia) 74 67 74 70 Kevin Chappell (U.S.) 70 72 73 70 Lee Janzen (U.S.) 71 70 73 71 Jerry Kelly (U.S.) 72 69 72 72 Trevor Immelman (South Africa) 71 71 71 72 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 72 70 71 72 Stephen Ames (Canada) 71 74 66 74 286 Spencer Levin (U.S.) 73 72 71 70 Luke Donald (Britain) 75 69 71 71 John Mallinger (U.S.) 69 72 73 72 J.J. Henry (U.S.) 72 70 72 72 Bud Cauley (U.S.) 71 68 74 73 Tim Clark (South Africa) 73 67 72 74 Heath Slocum (U.S.) 71 71 70 74 287 Tom Gillis (U.S.) 70 71 74 72 Gary Christian (Britain) 71 68 76 72 Graham DeLaet (Canada) 74 68 73 72 Jeff Maggert (U.S.) 74 71 69 73 Marc Leishman (Australia) 71 71 70 75 Jason Bohn (U.S.) 70 71 69 77 Matt Kuchar (U.S.) 72 69 69 77 Michael Bradley (U.S.) 74 64 71 78 288 Webb Simpson (U.S.) 71 74 70 73 Charlie Wi (South Korea) 68 73 73 74 John Daly (U.S.) 70 74 68 76 Tommy Gainey (U.S.) 70 70 68 80 289 James Driscoll (U.S.) 72 72 75 70 Stuart Appleby (Australia) 73 69 71 76 Hunter Haas (U.S.) 71 74 67 77 Chez Reavie (U.S.) 69 71 70 79 290 Shaun Micheel (U.S.) 72 73 76 69 Kyle Stanley (U.S.) 71 72 75 72 Ken Duke (U.S.) 72 72 73 73 Will Claxton (U.S.) 70 72 73 75 291 Nick O'Hern (Australia) 74 69 78 70 Joe Durant (U.S.) 70 71 77 73 292 Briny Baird (U.S.) 74 69 71 78 293 Fredrik Jacobson (Sweden) 71 67 74 81 294 Sean O'Hair (U.S.) 73 69 79 73 296 Lucas Glover (U.S.) 72 72 74 78 297 Rocco Mediate (U.S.) 73 71 74 79 Brian Harman (U.S.) 71 70 74 82