Oct 6 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Las Vegas Open at the par-71 course on Friday in Las Vegas, Nevada. The cut was set at 138. 128 Jonas Blixt (Sweden) 64 64 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 62 66 129 Ryan Moore (U.S.) 61 68 131 Tim Herron (U.S.) 63 68 Daniel Summerhays (U.S.) 68 63 132 Vijay Singh (Fiji) 66 66 John Daly (U.S.) 69 63 Nick Watney (U.S.) 66 66 Chris Kirk (U.S.) 64 68 John Huh (U.S.) 63 69 133 Scott Piercy (U.S.) 67 66 Justin Leonard (U.S.) 64 69 Jimmy Walker (U.S.) 67 66 Russell Knox (Britain) 66 67 134 Kevin Na (U.S.) 68 66 Ken Duke (U.S.) 66 68 Andres Romero (Argentina) 68 66 Robert Garrigus (U.S.) 66 68 Heath Slocum (U.S.) 67 67 Kevin Stadler (U.S.) 66 68 J.J. Killeen (U.S.) 66 68 Richard Lee (U.S.) 66 68 Patrick Reed (U.S.) 65 69 135 Blake Adams (U.S.) 65 70 John Mallinger (U.S.) 70 65 Josh Teater (U.S.) 70 65 Davis Love III (U.S.) 68 67 Roberto Castro (U.S.) 69 66 Colt Knost (U.S.) 68 67 Daniel Chopra (Sweden) 68 67 Kevin Streelman (U.S.) 68 67 Edward Loar (U.S.) 67 68 136 David Mathis (U.S.) 68 68 Gary Christian (Britain) 68 68 John Merrick (U.S.) 69 67 Jeff Overton (U.S.) 70 66 Rory Sabbatini (South Africa) 65 71 Bill Lunde (U.S.) 67 69 Jhonattan Vegas (Venezuela) 68 68 Scott Brown (U.S.) 69 67 Billy Mayfair (U.S.) 70 66 Nathan Green (Australia) 68 68 Camilo Villegas (Colombia) 70 66 Brendan Steele (U.S.) 69 67 Michael Thompson (U.S.) 70 66 137 Ricky Barnes (U.S.) 68 69 Harris English (U.S.) 71 66 Sean O'Hair (U.S.) 67 70 Jason Day (Australia) 69 68 Rocco Mediate (U.S.) 69 68 Robert Karlsson (Sweden) 69 68 Vaughn Taylor (U.S.) 65 72 Mathew Goggin (Australia) 68 69 Bobby Gates (U.S.) 70 67 Erik Compton (U.S.) 66 71 Ryan Palmer (U.S.) 67 70 J.B. Holmes (U.S.) 70 67 Jason Bohn (U.S.) 71 66 Stewart Cink (U.S.) 68 69 Bob Estes (U.S.) 69 68 138 Will Claxton (U.S.) 70 68 George McNeill (U.S.) 70 68 Angel Cabrera (Argentina) 68 70 Hunter Hamrick (U.S.) 69 69 Marc Turnesa (U.S.) 70 68 Chad Campbell (U.S.) 73 65 Rod Pampling (Australia) 70 68 Chris Riley (U.S.) 68 70 Troy Kelly (U.S.) 68 70 Matt Bettencourt (U.S.) 68 70 David Hearn (Canada) 68 70 Tommy Biershenk (U.S.) 68 70 Steve Wheatcroft (U.S.) 69 69 139 DNQ Brian Harman (U.S.) 70 69 Johnson Wagner (U.S.) 69 70 Michael Bradley (U.S.) 70 69 Robert Allenby (Australia) 70 69 Bart Bryant (U.S.) 71 68 Chris DiMarco (U.S.) 67 72 Charles Howell III (U.S.) 72 67 Jerry Kelly (U.S.) 69 70 Scott Dunlap (U.S.) 70 69 Brian Davis (Britain) 72 67 Danny Lee (New Zealand) 69 70 140 DNQ William McGirt (U.S.) 70 70 Kevin Chappell (U.S.) 71 69 Hank Kuehne (U.S.) 71 69 Nick O'Hern (Australia) 69 71 D.A. Points (U.S.) 69 71 Roland Thatcher (U.S.) 69 71 Ryuji Imada (Japan) 73 67 Charlie Beljan (U.S.) 71 69 Cameron Tringale (U.S.) 70 70 Alexandre Rocha (Brazil) 68 72 141 DNQ D.J. Trahan (U.S.) 68 73 Charley Hoffman (U.S.) 70 71 Trevor Immelman (South Africa) 70 71 Martin Flores (U.S.) 68 73 Kang Sung-Hoon (South Korea) 70 71 Jason Kokrak (U.S.) 70 71 142 DNQ Gavin Coles (Australia) 70 72 Brian Gay (U.S.) 74 68 Mark Anderson (U.S.) 69 73 Boo Weekley (U.S.) 73 69 143 DNQ Scott Stallings (U.S.) 69 74 Stephen Gangluff (U.S.) 74 69 Patrick Sheehan (U.S.) 75 68 Kyle Reifers (U.S.) 71 72 Jeff Maggert (U.S.) 70 73 Stuart Appleby (Australia) 72 71 Kevin Kisner (U.S.) 74 69 144 DNQ Brendon Todd (U.S.) 71 73 Tommy Gainey (U.S.) 75 69 James Driscoll (U.S.) 73 71 Tim Clark (South Africa) 72 72 Derek Lamely (U.S.) 75 69 145 DNQ Shane Bertsch (U.S.) 72 73 Marco Dawson (U.S.) 72 73 Chris Stroud (U.S.) 76 69 Casey Martin (U.S.) 71 74 146 DNQ Arjun Atwal (India) 76 70 Tom Pernice Jr. (U.S.) 73 73 Fredrik Jacobson (Sweden) 74 72 Garth Mulroy (South Africa) 70 76 147 DNQ Cameron Beckman (U.S.) 75 72 148 DNQ Stephen Ames (Canada) 71 77 Bryce Molder (U.S.) 76 72 149 DNQ Billy Hurley III (U.S.) 74 75 150 DNQ Miguel Carballo (Argentina) 77 73 152 DNQ Greg Owen (Britain) 78 74 Troy Matteson (U.S.) 72 80 Dennis Downs (U.S.) 76 76