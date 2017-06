March 10 (Infostrada Sports) - Leading third round scores from the Puerto Rico Open at the par-72 course in Rio Grande on Saturday. 203 George McNeill (U.S.) 66 70 67 204 Henrik Stenson (Sweden) 70 69 65 Kevin Stadler (U.S.) 69 69 66 205 Matt Jones (Australia) 66 67 72 206 Scott Brown (U.S.) 69 72 65 Daniel Summerhays (U.S.) 68 70 68 Ryo Ishikawa (Japan) 70 67 69 207 Graham DeLaet (Canada) 69 70 68 208 Ben Curtis (U.S.) 67 73 68 William McGirt (U.S.) 71 69 68 J.J. Killeen (U.S.) 70 69 69 Roland Thatcher (U.S.) 69 71 68 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 69 70 69 Roberto Castro (U.S.) 69 69 70 Andres Romero (Argentina) 71 67 70 209 Brendon Todd (U.S.) 70 73 66 Kevin Kisner (U.S.) 68 72 71 Boo Weekley (U.S.) 70 68 71 210 Dicky Pride (U.S.) 71 72 67 Jamie Lovemark (U.S.) 70 72 68 Blake Adams (U.S.) 74 68 68 Jeff Overton (U.S.) 68 73 69 Vaughn Taylor (U.S.) 70 70 70 Todd Hamilton (U.S.) 68 69 73 211 Patrick Sheehan (U.S.) 74 71 66 Kent Jones (U.S.) 71 72 68 Shaun Micheel (U.S.) 69 72 70 Will Claxton (U.S.) 69 72 70 Jerry Kelly (U.S.) 71 70 70 Danny Lee (New Zealand) 70 70 71 Brian Davis (Britain) 69 70 72