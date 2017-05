March 30 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Houston Open at the par-72 course on Saturday in Humble, Texas 205 Stewart Cink (U.S.) 71 66 68 Bill Haas (U.S.) 68 70 67 206 Ben Crane (U.S.) 69 70 67 D.A. Points (U.S.) 64 71 71 Steve Wheatcroft (U.S.) 67 67 72 Jason Kokrak (U.S.) 66 69 71 207 Bud Cauley (U.S.) 68 74 65 Louis Oosthuizen (South Africa) 70 72 65 Lee Westwood (Britain) 68 72 67 Billy Horschel (U.S.) 68 72 67 Keegan Bradley (U.S.) 70 70 67 Kevin Chappell (U.S.) 70 70 67 Henrik Stenson (Sweden) 69 70 68 Angel Cabrera (Argentina) 66 72 69 Cameron Tringale (U.S.) 65 73 69 208 Brian Davis (Britain) 67 70 71 209 Greg Owen (Britain) 68 73 68 John Merrick (U.S.) 68 72 69 Charley Hoffman (U.S.) 68 71 70 Dustin Johnson (U.S.) 69 70 70 210 Phil Mickelson (U.S.) 72 71 67 Chez Reavie (U.S.) 72 70 68 Graham DeLaet (Canada) 71 71 68 Josh Teater (U.S.) 74 67 69 Scott Verplank (U.S.) 72 68 70 John Rollins (U.S.) 65 74 71 211 Lee Dong-Hwan (South Korea) 72 71 68 James Hahn (U.S.) 74 69 68 Tim Herron (U.S.) 69 73 69 Matt Jones (Australia) 68 73 70 Charles Howell III (U.S.) 69 72 70 Jeff Overton (U.S.) 67 73 71 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 71 68 72 212 Steven Bowditch (Australia) 73 70 69 Park Jin (South Korea) 69 74 69 Daniel Summerhays (U.S.) 72 71 69 Kevin Stadler (U.S.) 70 73 69 Brandt Jobe (U.S.) 69 73 70 Brendan Steele (U.S.) 70 71 71 Robert Streb (U.S.) 70 71 71 Steve Stricker (U.S.) 73 68 71 Scott Stallings (U.S.) 70 69 73 213 Justin Leonard (U.S.) 71 72 70 Charlie Beljan (U.S.) 71 72 70 Pat Perez (U.S.) 72 71 70 Chris Kirk (U.S.) 71 70 72 Aaron Baddeley (Australia) 70 71 72 214 Nicholas Thompson (U.S.) 70 73 71 Chris Stroud (U.S.) 71 72 71 Cameron Percy (Australia) 73 70 71 Rory McIlroy (Britain) 73 70 71 David Lynn (Britain) 72 70 72 Kelly Kraft (U.S.) 70 72 72 Ross Fisher (Britain) 73 69 72 Doug LaBelle II (U.S.) 71 71 72 Nick Watney (U.S.) 71 71 72 Ricky Barnes (U.S.) 73 68 73 Bob Estes (U.S.) 71 69 74 Hunter Haas (U.S.) 69 71 74 Boo Weekley (U.S.) 70 69 75 215 George Coetzee (South Africa) 72 71 72 Henrik Norlander (Sweden) 74 68 73 Gary Woodland (U.S.) 72 70 73 Troy Matteson (U.S.) 71 71 73 216 Harris English (U.S.) 69 74 73 Russell Henley (U.S.) 72 70 74 Jordan Spieth (U.S.) 72 70 74 Wes Short Jr. (U.S.) 71 70 75 217 Carl Pettersson (Sweden) 74 69 74 Chad Campbell (U.S.) 72 71 74 Jimmy Walker (U.S.) 68 71 78 218 Jerry Kelly (U.S.) 71 72 75