June 2 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour's Memorial Tournament in Dublin, Ohio on Saturday (par 72): 208 Spencer Levin (U.S.) 67 72 69 209 Rory Sabbatini (South Africa) 69 69 71 211 Rickie Fowler (U.S.) 71 71 69 212 Tiger Woods (U.S.) 70 69 73 213 Ryo Ishikawa (Japan) 72 70 71 Henrik Stenson (Sweden) 74 68 71 Jonathan Byrd (U.S.) 71 70 72 214 Vijay Singh (Fiji) 72 73 69 Ryan Moore (U.S.) 70 73 71 Andres Romero (Argentina) 69 73 72 Kyle Reifers (U.S.) 71 70 73 Aaron Baddeley (Australia) 69 72 73 Daniel Summerhays (U.S.) 69 71 74 Scott Stallings (U.S.) 66 73 75 215 David Hearn (Canada) 70 75 70 Matt Every (U.S.) 69 75 71 Dustin Johnson (U.S.) 71 71 73 Jim Furyk (U.S.) 72 68 75 216 Justin Rose (Britain) 73 72 71 Kevin Stadler (U.S.) 72 73 71 David Mathis (U.S.) 71 71 74 Trevor Immelman (South Africa) 71 70 75 217 Davis Love III (U.S.) 74 72 71 Blake Adams (U.S.) 69 77 71 Stewart Cink (U.S.) 71 73 73 Johnson Wagner (U.S.) 72 72 73 Bo Van Pelt (U.S.) 73 69 75 Erik Compton (U.S.) 67 75 75 Lucas Glover (U.S.) 74 68 75 Troy Matteson (U.S.) 72 69 76 218 Ryuji Imada (Japan) 75 72 71 Charl Schwartzel (South Africa) 73 72 73 Chris DiMarco (U.S.) 73 72 73 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 73 71 74 Steve Stricker (U.S.) 73 70 75 219 Pat Perez (U.S.) 74 73 72 Rod Pampling (Australia) 72 74 73 Nicolas Colsaerts (Belgium) 72 74 73 Cameron Tringale (U.S.) 72 74 73 Ernie Els (South Africa) 70 75 74 Brian Davis (Britain) 73 72 74 Luke Donald (Britain) 71 73 75 Greg Owen (Britain) 72 71 76 Greg Chalmers (Australia) 71 71 77 Adam Scott (Australia) 70 72 77 220 Noh Seung-Yul (South Korea) 72 73 75 Chris Kirk (U.S.) 75 70 75 Ricky Barnes (U.S.) 72 72 76 221 Brendan Steele (U.S.) 72 75 74 Ben Crane (U.S.) 72 75 74 Nick O'Hern (Australia) 74 73 74 J.B. Holmes (U.S.) 72 75 74 Charlie Wi (South Korea) 71 75 75 Branden Grace (South Africa) 74 72 75 John Huh (U.S.) 71 74 76 222 Marc Leishman (Australia) 72 75 75 Jhonattan Vegas (Venezuela) 74 73 75 K.J. Choi (South Korea) 74 71 77 Hunter Mahan (U.S.) 72 73 77 Jeff Overton (U.S.) 72 72 78 223 Fred Couples (U.S.) 74 73 76 Bud Cauley (U.S.) 70 76 77 Jimmy Walker (U.S.) 72 73 78 224 Robert Allenby (Australia) 73 74 77 Mark Wilson (U.S.) 70 76 78 Geoff Ogilvy (Australia) 71 74 79 225 Scott Piercy (U.S.) 70 75 80 226 Robert Garrigus (U.S.) 71 76 79 Brandt Jobe (U.S.) 73 74 79 Harris English (U.S.) 71 75 80 229 Camilo Villegas (Colombia) 73 74 82