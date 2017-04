Aug 24 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Barclays Classic at the par-71 course on Saturday in Jersey City, New Jersey 201 Matt Kuchar (U.S.) 66 65 70 Gary Woodland (U.S.) 69 64 68 202 Kevin Chappell (U.S.) 68 72 62 205 Tiger Woods (U.S.) 67 69 69 David Lynn (Britain) 71 65 69 206 Kevin Streelman (U.S.) 70 68 68 Jordan Spieth (U.S.) 70 68 68 Bubba Watson (U.S.) 68 70 68 Jim Furyk (U.S.) 70 66 70 Justin Rose (Britain) 68 68 70 Jonas Blixt (Sweden) 69 67 70 Rickie Fowler (U.S.) 71 64 71 207 Nick Watney (U.S.) 68 70 69 Aaron Baddeley (Australia) 69 72 66 Rory McIlroy (Britain) 71 65 71 Sergio Garcia (Spain) 70 66 71 Adam Scott (Australia) 69 66 72 Webb Simpson (U.S.) 67 66 74 208 Daniel Summerhays (U.S.) 70 69 69 Matt Every (U.S.) 67 72 69 Ryan Moore (U.S.) 67 72 69 John Huh (U.S.) 73 64 71 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 67 69 72 D.A. Points (U.S.) 70 72 66 Greg Chalmers (Australia) 73 69 66 209 Chris Stroud (U.S.) 73 66 70 Jason Kokrak (U.S.) 70 69 70 Roberto Castro (U.S.) 70 70 69 Graham DeLaet (Canada) 67 73 69 Rory Sabbatini (South Africa) 71 67 71 Hunter Mahan (U.S.) 69 68 72 Charl Schwartzel (South Africa) 68 67 74 Keegan Bradley (U.S.) 72 63 74 210 Jason Day (Australia) 66 73 71 Bill Haas (U.S.) 73 66 71 Camilo Villegas (Colombia) 65 73 72 Phil Mickelson (U.S.) 71 69 70 Bryce Molder (U.S.) 69 69 72 Fredrik Jacobson (Sweden) 68 68 74 211 Matt Jones (Australia) 71 68 72 Luke Donald (Britain) 67 72 72 Charles Howell III (U.S.) 72 66 73 Scott Piercy (U.S.) 72 70 69 212 Stuart Appleby (Australia) 69 71 72 Jason Dufner (U.S.) 71 70 71 Lee Westwood (Britain) 73 68 71 John Merrick (U.S.) 69 73 70 213 Henrik Stenson (Sweden) 65 73 75 Ryan Palmer (U.S.) 65 73 75 Martin Kaymer (Germany) 68 70 75 Jimmy Walker (U.S.) 68 73 72 Kevin Stadler (U.S.) 64 73 76 Nicholas Thompson (U.S.) 67 74 72 Kyle Stanley (U.S.) 70 67 76 John Senden (Australia) 71 71 71 214 Bob Estes (U.S.) 72 68 74 Cameron Tringale (U.S.) 74 67 73 Carl Pettersson (Sweden) 68 73 73 Erik Compton (U.S.) 72 70 72 215 George McNeill (U.S.) 71 68 76 K.J. Choi (South Korea) 71 71 73 216 Josh Teater (U.S.) 68 72 76 Boo Weekley (U.S.) 69 72 75 Jeff Overton (U.S.) 68 74 74 217 Martin Flores (U.S.) 71 69 77 Brian Gay (U.S.) 68 72 77 Scott Langley (U.S.) 72 69 76 Marc Leishman (Australia) 72 70 75 218 Charley Hoffman (U.S.) 68 71 79 Scott Brown (U.S.) 70 70 78 Geoff Ogilvy (Australia) 68 73 77 219 Stewart Cink (U.S.) 70 70 79 Martin Laird (Britain) 74 68 77 220 David Hearn (Canada) 73 68 79