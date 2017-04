April 6 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Houston Open at the par-72 course on Sunday in Humble, Texas Matt Jones wins play-off at the first extra hole 273 Matt Jones (Australia) 68 68 71 66 273 Matt Kuchar (U.S.) 66 67 68 72 275 Sergio Garcia (Spain) 67 65 73 70 276 Cameron Tringale (U.S.) 68 68 69 71 278 Shawn Stefani (U.S.) 67 69 73 69 279 Rickie Fowler (U.S.) 70 70 68 71 280 Retief Goosen (South Africa) 68 71 71 70 Russell Henley (U.S.) 73 69 72 66 Brice Garnett (U.S.) 68 71 72 69 Ryan Palmer (U.S.) 70 68 73 69 Rory McIlroy (Britain) 70 71 74 65 281 Erik Compton (U.S.) 66 73 73 69 Phil Mickelson (U.S.) 68 70 72 71 J.B. Holmes (U.S.) 66 73 71 71 Ben Curtis (U.S.) 67 70 71 73 Chris Stroud (U.S.) 68 72 71 70 282 Martin Flores (U.S.) 68 72 72 70 Lee Westwood (Britain) 70 72 71 69 283 Graham DeLaet (Canada) 70 71 72 70 Jason Gore (U.S.) 67 71 74 71 Fredrik Jacobson (Sweden) 68 72 74 69 Charl Schwartzel (South Africa) 67 75 70 71 Jonathan Byrd (U.S.) 68 74 73 68 284 Jimmy Walker (U.S.) 71 65 77 71 Andres Romero (Argentina) 72 69 70 73 Steve Stricker (U.S.) 68 69 76 71 Luke Donald (Britain) 71 71 71 71 Nicholas Thompson (U.S.) 71 69 74 70 Michael Putnam (U.S.) 68 72 73 71 Jim Renner (U.S.) 66 72 74 72 285 Carl Pettersson (Sweden) 69 74 72 70 Hunter Mahan (U.S.) 69 72 71 73 Kevin Chappell (U.S.) 71 72 76 66 Ryo Ishikawa (Japan) 69 74 71 71 Jon Curran (U.S.) 69 72 69 75 286 James Hahn (U.S.) 71 72 73 70 287 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 71 73 72 71 David Toms (U.S.) 71 71 75 70 Bill Haas (U.S.) 65 74 76 72 Jeff Overton (U.S.) 73 69 74 71 Charley Hoffman (U.S.) 65 76 78 68 John Huh (U.S.) 71 71 72 73 288 Ben Crane (U.S.) 70 74 72 72 Brendon Todd (U.S.) 69 74 73 72 Justin Hicks (U.S.) 67 73 74 74 Jeff Maggert (U.S.) 69 73 74 72 Angel Cabrera (Argentina) 68 73 75 72 Camilo Villegas (Colombia) 67 73 73 75 Ricky Barnes (U.S.) 70 73 74 71 Brian Gay (U.S.) 71 70 71 76 Keegan Bradley (U.S.) 66 77 73 72 Ernie Els (South Africa) 68 76 74 70 Hudson Swafford (U.S.) 70 74 76 68 289 Kyle Stanley (U.S.) 69 74 74 72 Henrik Stenson (Sweden) 71 72 76 70 John Mallinger (U.S.) 72 72 75 70 John Merrick (U.S.) 74 68 75 72 290 Brian Harman (U.S.) 70 71 74 75 Stewart Cink (U.S.) 67 75 74 74 Harrison Frazar (U.S.) 71 71 76 72 291 Davis Love III (U.S.) 68 73 78 72 Webb Simpson (U.S.) 68 73 73 77 Robert Garrigus (U.S.) 74 69 73 75 Michael Thompson (U.S.) 67 73 77 74 292 Chris Kirk (U.S.) 68 74 75 75 Justin Leonard (U.S.) 70 71 81 70 John Rollins (U.S.) 68 76 72 76 293 Kevin Kisner (U.S.) 71 70 81 71 294 Greg Chalmers (Australia) 69 74 75 76 Tommy Gainey (U.S.) 71 72 77 74 295 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 71 73 74 77 296 Jhonattan Vegas (Venezuela) 67 75 76 78 J.J. Henry (U.S.) 72 71 78 75 297 Bubba Dickerson (U.S.) 74 70 74 79 Stephen Ames (Canada) 72 71 78 76 299 Roberto Castro (U.S.) 71 72 83 73