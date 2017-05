Aug 21 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour Wyndham Championship at the par-70 course on Sunday in Greensboro, North Carolina -21 Kim Si-Woo (Korea) 68 60 64 67 -16 Luke Donald (Britain) 65 68 64 67 -15 Hideki Matsuyama (Japan) 66 64 68 67 Brandt Snedeker (U.S.) 65 68 65 67 -14 Billy Horschel (U.S.) 66 68 64 68 Brett Stegmaier (U.S.) 66 67 69 64 Johnson Wagner (U.S.) 66 68 65 67 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 63 68 65 70 Graeme McDowell (Britain) 68 66 64 68 -13 Kevin Na (U.S.) 63 67 67 70 Kevin Kisner (U.S.) 70 67 67 63 Jim Furyk (U.S.) 66 64 67 70 Bud Cauley (U.S.) 67 69 64 67 -12 Blayne Barber (U.S.) 67 70 65 66 D.A. Points (U.S.) 70 66 63 69 Shawn Stefani (U.S.) 66 70 66 66 Kyle Stanley (U.S.) 69 65 66 68 Scott Langley (U.S.) 67 70 62 69 Stewart Cink (U.S.) 70 66 68 64 -11 Brice Garnett (U.S.) 69 68 67 65 Roberto Castro (U.S.) 72 64 68 65 -10 Jerry Kelly (U.S.) 67 68 65 70 Rickie Fowler (U.S.) 67 67 68 68 Lucas Glover (U.S.) 69 61 73 67 Patrick Reed (U.S.) 66 71 64 69 Tim Wilkinson (New Zealand) 69 67 64 70 Robert Garrigus (U.S.) 67 67 69 67 Geoff Ogilvy (Australia) 71 65 68 66 Sean O'Hair (U.S.) 69 68 64 69 Thomas Aiken (South Africa) 68 66 69 67 Bill Haas (U.S.) 66 68 65 71 Jason Dufner (U.S.) 70 67 66 67 -9 Fredrik Jacobson (Sweden) 69 66 72 64 Robert Streb (U.S.) 67 67 68 69 Greg Chalmers (Australia) 66 69 69 67 Dicky Pride (U.S.) 66 70 65 70 Cameron Percy (Australia) 71 64 66 70 Scott Brown (U.S.) 68 68 70 65 Jonas Blixt (Sweden) 69 67 67 68 Adam Hadwin (Canada) 69 67 66 69 Alex Prugh (U.S.) 69 66 66 70 -8 Carlos Ortiz (Mexico) 69 67 72 64 Greg Owen (Britain) 67 69 68 68 Peter Malnati (U.S.) 65 69 67 71 Shane Lowry (Ireland) 70 65 70 67 -7 Brian Stuard (U.S.) 67 68 72 66 Russell Henley (U.S.) 67 67 68 71 Harris English (U.S.) 71 66 68 68 Keegan Bradley (U.S.) 70 67 66 70 Chris Kirk (U.S.) 68 68 68 69 Kang Sung-Hoon (Korea) 67 70 67 69 Andres Gonzales (U.S.) 66 68 74 65 -6 Rhein Gibson (Australia) 72 65 67 70 Ryan Moore (U.S.) 68 68 69 69 Dawie Van der Walt (South Africa) 71 66 70 67 Patton Kizzire (U.S.) 67 68 71 68 -5 Andrew Landry (U.S.) 66 67 70 72 Tom Gillis (U.S.) 68 66 70 71 Chesson Hadley (U.S.) 68 69 68 70 Kelly Kraft (U.S.) 67 70 71 67 Scott Pinckney (U.S.) 67 67 67 74 Chad Campbell (U.S.) 69 66 72 68 -4 Lucas Lee (Brazil) 68 66 68 74 Adam Hart (U.S.) 70 66 70 70 Martin Laird (Britain) 67 69 73 67 Scott Piercy (U.S.) 70 67 67 72 John Huh (U.S.) 70 67 69 70 -3 Luke Guthrie (U.S.) 67 70 72 68 Sam Saunders (U.S.) 66 70 67 74 Chris Stroud (U.S.) 69 67 73 68 -2 Boo Weekley (U.S.) 70 66 70 72 -1 Webb Simpson (U.S.) 70 67 71 71 Mark Wilson (U.S.) 69 68 70 72 0 Troy Merritt (U.S.) 66 71 75 68 4 Michael Kim (U.S.) 69 67 74 74