Oct 12 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Frys.com Open at the par-71 course on Thursday in San Martin, California 62 Nick O'Hern (Australia) 62 65 Jhonattan Vegas (Venezuela) 65 Nicolas Colsaerts (Belgium) 65 Derek Ernst (U.S.) 65 66 Charles Howell III (U.S.) 66 John Mallinger (U.S.) 66 Jonas Blixt (Sweden) 66 Gary Woodland (U.S.) 66 Greg Owen (Britain) 66 67 Jeff Maggert (U.S.) 67 Garrett Willis (U.S.) 67 Patrick Cantlay (U.S.) 67 Rocco Mediate (U.S.) 67 Will Claxton (U.S.) 67 Vaughn Taylor (U.S.) 67 J.J. Killeen (U.S.) 67 Billy Horschel (U.S.) 67 68 David Mathis (U.S.) 68 Jeff Overton (U.S.) 68 Bud Cauley (U.S.) 68 Jason Kokrak (U.S.) 68 D.A. Points (U.S.) 68 69 Bill Lunde (U.S.) 69 Brian Gay (U.S.) 69 Ben Curtis (U.S.) 69 Davis Love III (U.S.) 69 Charlie Beljan (U.S.) 69 Mathew Goggin (Australia) 69 Jerry Kelly (U.S.) 69 Danny Lee (New Zealand) 69 Erik Compton (U.S.) 69 Alexandre Rocha (Brazil) 69 70 Camilo Villegas (Colombia) 70 Vijay Singh (Fiji) 70 Tim Petrovic (U.S.) 70 Rod Pampling (Australia) 70 Scott Dunlap (U.S.) 70 Robert Karlsson (Sweden) 70 Zack Miller (U.S.) 70 Matt Jones (Australia) 70 Ryuji Imada (Japan) 70 Justin Leonard (U.S.) 70 Heath Slocum (U.S.) 70 Tim Herron (U.S.) 70 David Hearn (Canada) 70 Chris Riley (U.S.) 70 Russell Knox (Britain) 70 Matt Hill (Canada) 70 Stephen Gangluff (U.S.) 70 71 Martin Flores (U.S.) 71 John Rollins (U.S.) 71 Mike Weir (Canada) 71 Cameron Beckman (U.S.) 71 Stephen Ames (Canada) 71 Rory Sabbatini (South Africa) 71 Ernie Els (South Africa) 71 Chris Stroud (U.S.) 71 Marco Dawson (U.S.) 71 Bobby Gates (U.S.) 71 Brendon Todd (U.S.) 71 Steven Bowditch (Australia) 71 Mark Anderson (U.S.) 71 Derek Lamely (U.S.) 71 Angel Cabrera (Argentina) 71 Frank Lickliter II (U.S.) 71 Bryce Molder (U.S.) 71 Aaron Baddeley (Australia) 71 J.B. Holmes (U.S.) 71 Dean Wilson (U.S.) 71 Richard Lee (U.S.) 71 Kevin Kisner (U.S.) 71 72 Tom Pernice Jr. (U.S.) 72 Daniel Chopra (Sweden) 72 Matt Bettencourt (U.S.) 72 Robert Allenby (Australia) 72 Boo Weekley (U.S.) 72 Chris DiMarco (U.S.) 72 Colt Knost (U.S.) 72 Billy Mayfair (U.S.) 72 Brian Davis (Britain) 72 Steve Wheatcroft (U.S.) 72 Kyle Reifers (U.S.) 72 Kelly Kraft (U.S.) 72 Kevin Streelman (U.S.) 72 Nathan Green (Australia) 72 Stuart Appleby (Australia) 72 Daniel Summerhays (U.S.) 72 John Merrick (U.S.) 72 Shane Bertsch (U.S.) 72 Marc Turnesa (U.S.) 72 Matt Every (U.S.) 72 73 Alex Cejka (Germany) 73 D.J. Trahan (U.S.) 73 Chez Reavie (U.S.) 73 Roberto Castro (U.S.) 73 Arjun Atwal (India) 73 Craig Barlow (U.S.) 73 Tommy Biershenk (U.S.) 73 Patrick Reed (U.S.) 73 Miguel Carballo (Argentina) 73 Luke Guthrie (U.S.) 73 Todd Hamilton (U.S.) 73 Troy Kelly (U.S.) 73 Jimmy Walker (U.S.) 73 Dicky Pride (U.S.) 73 Matt McQuillan (Canada) 73 Scott Brown (U.S.) 73 Garth Mulroy (South Africa) 73 74 Trevor Immelman (South Africa) 74 Ricky Barnes (U.S.) 74 75 Gavin Coles (Australia) 75 Roland Thatcher (U.S.) 75 Hank Kuehne (U.S.) 75 Joe Durant (U.S.) 75 John Daly (U.S.) 75 Chad Campbell (U.S.) 75 Andres Romero (Argentina) 75 James Driscoll (U.S.) 75 Billy Hurley III (U.S.) 75 Matt Marshall (U.S.) 75 76 Troy Matteson (U.S.) 76 Josh Teater (U.S.) 76 John Peterson (U.S.) 76 Gary Christian (Britain) 76 Jason Bohn (U.S.) 76 Kyle Thompson (U.S.) 76 Mitch Lowe (U.S.) 76 77 Kevin Chappell (U.S.) 77 Brendan Steele (U.S.) 77 Edward Loar (U.S.) 77 78 Patrick Sheehan (U.S.) 78 DNS Len Mattiace (U.S.)