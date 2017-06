April 22 (Infostrada Sports -- U.S. PGA Tour Texas Open final-round scores at the par-72 course on Sunday in San Antonio, Texas. 279 Ben Curtis (U.S.) 67 67 73 72 281 Matt Every (U.S.) 63 74 73 71 John Huh (U.S.) 77 68 67 69 283 Brendan Steele (U.S.) 73 74 69 67 Bob Estes (U.S.) 72 72 70 69 Brian Gay (U.S.) 73 69 71 70 Charlie Wi (South Korea) 72 69 71 71 284 Hunter Haas (U.S.) 66 74 77 67 Ryan Moore (U.S.) 72 72 71 69 Cameron Tringale (U.S.) 72 65 76 71 285 David Hearn (Canada) 74 74 71 66 Kris Blanks (U.S.) 74 73 68 70 286 Charley Hoffman (U.S.) 72 74 71 69 Frank Lickliter II (U.S.) 71 70 74 71 Kevin Streelman (U.S.) 71 70 74 71 Noh Seung-Yul (South Korea) 73 71 68 74 Matt Kuchar (U.S.) 70 76 67 73 287 Bud Cauley (U.S.) 70 72 77 68 Jerry Kelly (U.S.) 72 74 75 66 Scott Piercy (U.S.) 76 65 74 72 Brian Harman (U.S.) 72 73 71 71 Fredrik Jacobson (Sweden) 68 76 71 72 David Mathis (U.S.) 69 67 77 74 288 Tim Herron (U.S.) 74 69 74 71 Miguel Carballo (Argentina) 70 73 76 69 Nathan Green (Australia) 73 71 72 72 Martin Flores (U.S.) 71 73 70 74 Chris Stroud (U.S.) 72 73 69 74 289 Bill Lunde (U.S.) 73 70 76 70 Blake Adams (U.S.) 71 69 79 70 Daniel Summerhays (U.S.) 74 68 74 73 290 Matt Jones (Australia) 77 71 70 72 Billy Hurley III (U.S.) 71 77 68 74 Ryan Palmer (U.S.) 71 69 74 76 291 Patrick Reed (U.S.) 71 74 74 72 Spencer Levin (U.S.) 71 75 73 72 Justin Leonard (U.S.) 74 70 73 74 Tom Gillis (U.S.) 72 72 73 74 Derek Lamely (U.S.) 68 75 78 70 Greg Chalmers (Australia) 72 72 69 78 292 Will MacKenzie (U.S.) 72 76 70 74 Russell Knox (Britain) 72 71 74 75 Skip Kendall (U.S.) 71 73 73 75 Jordan Spieth (U.S.) 75 70 72 75 J.J. Henry (U.S.) 74 74 73 71 Robert Damron (U.S.) 76 72 73 71 293 J.J. Killeen (U.S.) 73 71 73 76 Paul Stankowski (U.S.) 73 74 73 73 Kevin Kisner (U.S.) 73 70 73 77 294 Tommy Biershenk (U.S.) 70 74 74 76 Kyle Reifers (U.S.) 70 75 74 75 Chad Campbell (U.S.) 73 71 75 75 Scott Langley (U.S.) 72 76 73 73 Ricky Barnes (U.S.) 74 74 74 72 Garrett Willis (U.S.) 75 72 78 69 295 Garth Mulroy (South Africa) 71 71 76 77 Billy Mayfair (U.S.) 70 73 73 79 Graham DeLaet (Canada) 73 74 75 73 Bobby Gates (U.S.) 77 71 75 72 296 Harrison Frazar (U.S.) 72 74 72 78 Marco Dawson (U.S.) 71 73 78 74 David Duval (U.S.) 75 73 77 71 297 Cameron Beckman (U.S.) 68 76 75 78 Will Claxton (U.S.) 75 71 74 77 Stephen Ames (Canada) 74 74 73 76 Danny Lee (New Zealand) 75 71 76 75 298 Hank Kuehne (U.S.) 72 74 74 78 Harris English (U.S.) 70 73 80 75 Briny Baird (U.S.) 73 73 78 74 Shaun Micheel (U.S.) 77 71 77 73 300 Joe Ogilvie (U.S.) 72 73 80 75 Patrick Sheehan (U.S.) 72 71 82 75 301 Ted Purdy (U.S.) 76 72 76 77 Scott Dunlap (U.S.) 72 76 77 76 302 Billy Horschel (U.S.) 74 74 77 77 304 Nick O'Hern (Australia) 73 74 76 81 (Editing by Ed Osmond)