Jan 26 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour San Diego Open at the par-72 course on Saturday in La Jolla, California 208 Gary Woodland (U.S.) 65 73 70 209 Jordan Spieth (U.S.) 71 63 75 Marc Leishman (Australia) 66 71 72 210 Morgan Hoffmann (U.S.) 72 66 72 Pat Perez (U.S.) 67 71 72 211 Nicolas Colsaerts (Belgium) 69 67 75 Rory Sabbatini (South Africa) 74 68 69 Scott Stallings (U.S.) 72 67 72 Brad Fritsch (Canada) 69 70 72 Ryo Ishikawa (Japan) 72 70 69 Andres Romero (Argentina) 72 72 67 Will MacKenzie (U.S.) 72 69 70 212 Russell Knox (Britain) 71 67 74 Kevin Chappell (U.S.) 73 66 73 Brian Stuard (U.S.) 70 73 69 Robert Streb (U.S.) 73 69 70 Kevin Tway (U.S.) 69 70 73 Jason Day (Australia) 66 73 73 Keegan Bradley (U.S.) 69 72 71 Charles Howell III (U.S.) 70 72 70 Erik Compton (U.S.) 69 69 74 Graham DeLaet (Canada) 70 73 69 213 Noh Seung-Yul (South Korea) 68 73 72 Ian Poulter (Britain) 75 67 71 Trevor Immelman (South Africa) 68 74 71 Justin Thomas (U.S.) 68 73 72 214 Brendon Todd (U.S.) 69 73 72 Hideki Matsuyama (Japan) 72 72 70 Martin Laird (Britain) 69 71 74 Billy Horschel (U.S.) 70 67 77 K.J. Choi (South Korea) 74 70 70 Stewart Cink (U.S.) 64 71 79 Robert Garrigus (U.S.) 71 71 72 Justin Hicks (U.S.) 71 68 75 Charley Hoffman (U.S.) 69 70 75 J.B. Holmes (U.S.) 71 68 75 Bae Sang-Moon (South Korea) 67 76 71 215 Mark Calcavecchia (U.S.) 70 74 71 Luke Guthrie (U.S.) 76 68 71 Stuart Appleby (Australia) 74 69 72 Bill Haas (U.S.) 74 70 71 Jim Herman (U.S.) 66 75 74 John Merrick (U.S.) 69 74 72 Victor Dubuisson (France) 72 69 74 Jamie Lovemark (U.S.) 72 67 76 Chris Williams (U.S.) 71 72 72 216 Tag Ridings (U.S.) 73 70 73 Justin Leonard (U.S.) 74 69 73 D.A. Points (U.S.) 67 74 75 Bubba Watson (U.S.) 70 73 73 Lee Westwood (Britain) 73 68 75 David Lynn (Britain) 68 73 75 Blake Adams (U.S.) 75 69 72 217 Yang Yong-Eun (South Korea) 76 67 74 Matt Jones (Australia) 75 65 77 Hunter Mahan (U.S.) 72 72 73 Michael Putnam (U.S.) 69 73 75 Chad Collins (U.S.) 78 66 73 David Lingmerth (Sweden) 72 70 75 Brendan Steele (U.S.) 76 67 74 Ben Crane (U.S.) 77 67 73 Jhonattan Vegas (Venezuela) 68 75 74 218 Nick Watney (U.S.) 70 74 74 Nicholas Thompson (U.S.) 72 70 76 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 66 76 76 Matt Bettencourt (U.S.) 71 73 74 Greg Owen (Britain) 70 74 74 Cameron Tringale (U.S.) 71 71 76 219 Bryce Molder (U.S.) 77 65 77 Jonathan Byrd (U.S.) 70 72 77 Lee Dong-Hwan (South Korea) 73 71 75 Charlie Wi (South Korea) 72 70 77 Harrison Frazar (U.S.) 68 74 77