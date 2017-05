Feb 28 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Honda Classic at the par-70 course on Sunday in Palm Beach Gardens, Florida -9 Adam Scott (Australia) 70 65 66 70 -8 Sergio Garcia (Spain) 65 69 67 71 -5 Blayne Barber (U.S.) 70 66 69 70 Justin Thomas (U.S.) 69 69 68 69 -4 Graeme McDowell (Britain) 71 69 67 69 -3 Vijay Singh (Fiji) 69 70 68 70 Rickie Fowler (U.S.) 66 66 74 71 -2 William McGirt (U.S.) 66 72 73 67 Billy Horschel (U.S.) 73 70 66 69 -1 Kang Sung-Hoon (Korea) 71 69 71 68 Scott Brown (U.S.) 70 67 70 72 Luke List (U.S.) 73 65 70 71 John Senden (Australia) 71 66 71 71 0 Sam Saunders (U.S.) 69 74 67 70 John Huh (U.S.) 71 72 71 66 Brendan Steele (U.S.) 74 68 70 68 Andrew Loupe (U.S.) 71 68 74 67 Bronson Burgoon (U.S.) 72 71 67 70 Sean O'Hair (U.S.) 69 72 69 70 Camilo Villegas (Colombia) 72 69 69 70 1 Brett Stegmaier (U.S.) 72 67 74 68 Jeff Overton (U.S.) 72 69 72 68 Greg Owen (Britain) 69 71 69 72 Chesson Hadley (U.S.) 70 71 70 70 Alex Cejka (Germany) 71 70 69 71 2 Stewart Cink (U.S.) 73 68 72 69 Ryan Palmer (U.S.) 73 68 73 68 Andy Sullivan (Britain) 71 71 70 70 Jamie Donaldson (Britain) 72 67 71 72 Derek Fathauer (U.S.) 70 72 70 70 Patton Kizzire (U.S.) 75 64 75 68 Colt Knost (U.S.) 75 67 73 67 Russell Knox (Britain) 70 70 71 71 Robert Streb (U.S.) 73 68 74 67 Brooks Koepka (U.S.) 70 71 69 72 Fredrik Jacobson (Sweden) 72 71 70 69 3 Daniel Summerhays (U.S.) 71 70 70 72 Smylie Kaufman (U.S.) 70 72 69 72 Stuart Appleby (Australia) 70 72 73 68 Phil Mickelson (U.S.) 69 74 70 70 Tom Hoge (U.S.) 70 73 68 72 Ken Duke (U.S.) 75 65 73 70 4 Will Wilcox (U.S.) 70 73 70 71 Davis Love III (U.S.) 71 69 73 71 Padraig Harrington (Ireland) 73 68 72 71 Jimmy Walker (U.S.) 67 66 79 72 Retief Goosen (South Africa) 71 72 72 69 Paul Casey (Britain) 69 74 69 72 Ian Poulter (Britain) 71 69 74 70 Kyle Stanley (U.S.) 73 70 70 71 5 Erik Compton (U.S.) 68 74 70 73 Will MacKenzie (U.S.) 71 70 70 74 6 Michael Thompson (U.S.) 65 73 79 69 Graham DeLaet (Canada) 72 70 69 75 Michael Kim (U.S.) 72 71 74 69 Spencer Levin (U.S.) 73 70 69 74 David Lingmerth (Sweden) 67 71 72 76 Shane Lowry (Ireland) 67 75 69 75 Steve Wheatcroft (U.S.) 71 71 71 73 George McNeill (U.S.) 67 75 70 74 7 Jason Dufner (U.S.) 68 73 71 75 Gary Woodland (U.S.) 70 72 67 78 Morgan Hoffmann (U.S.) 75 65 72 75 Luke Donald (Britain) 75 67 73 72 8 Dawie Van der Walt (South Africa) 71 68 78 71 Francesco Molinari (Italy) 73 68 75 72 Mark Hubbard (U.S.) 71 70 76 71 Hudson Swafford (U.S.) 71 65 76 76 Noh Seung-Yul (Korea) 75 67 73 73 9 Kevin Kisner (U.S.) 72 71 70 76 Ernie Els (South Africa) 71 72 73 73 10 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 71 70 74 75 Ben Martin (U.S.) 71 72 72 75 12 Kim Si-Woo (Korea) 68 74 77 73 Emiliano Grillo (Argentina) 72 70 73 77 14 Darron Stiles (U.S.) 69 72 75 78 17 Justin Hicks (U.S.) 67 75 73 82