May 15 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Players Championship at the par-72 course on Sunday in Ponte Vedra Beach, Florida -15 Jason Day (Australia) 63 66 73 71 -11 Kevin Chappell (U.S.) 71 67 70 69 -10 Ken Duke (U.S.) 74 67 65 72 Colt Knost (U.S.) 72 63 74 69 Matt Kuchar (U.S.) 71 67 72 68 Justin Thomas (U.S.) 70 68 75 65 -9 Hideki Matsuyama (Japan) 68 71 67 73 Francesco Molinari (Italy) 66 69 72 72 -8 Graeme McDowell (Britain) 72 70 69 69 Alex Cejka (Germany) 67 67 72 74 Daniel Berger (U.S.) 66 72 73 69 -7 Rory McIlroy (Britain) 72 64 75 70 Adam Scott (Australia) 73 65 75 68 Retief Goosen (South Africa) 70 68 70 73 Bryce Molder (U.S.) 70 68 72 71 -6 Cameron Tringale (U.S.) 65 69 75 73 Boo Weekley (U.S.) 66 69 78 69 Shane Lowry (Ireland) 65 68 78 71 -5 Justin Rose (Britain) 65 74 78 66 Russell Knox (Britain) 68 67 80 68 Jonas Blixt (Sweden) 67 67 75 74 Jerry Kelly (U.S.) 67 68 77 71 -4 Daniel Summerhays (U.S.) 69 71 71 73 Scott Piercy (U.S.) 70 68 75 71 Ryan Palmer (U.S.) 67 70 75 72 Kim Si-Woo (Korea) 68 70 72 74 Paul Casey (Britain) 68 72 76 68 -3 Gary Woodland (U.S.) 67 68 76 74 David Hearn (Canada) 71 71 72 71 Billy Horschel (U.S.) 68 70 75 72 J.J. Henry (U.S.) 70 69 74 72 Vijay Singh (Fiji) 70 70 73 72 Louis Oosthuizen (South Africa) 72 67 74 72 Dustin Johnson (U.S.) 70 70 77 68 -2 Keegan Bradley (U.S.) 72 67 76 71 Jim Furyk (U.S.) 71 70 75 70 Danny Lee (New Zealand) 67 71 72 76 Brooks Koepka (U.S.) 66 70 77 73 -1 Martin Kaymer (Germany) 68 72 76 71 Adam Hadwin (Canada) 70 70 74 73 Jon Curran (U.S.) 70 71 79 67 Chad Campbell (U.S.) 68 71 78 70 0 Bubba Watson (U.S.) 69 71 74 74 Soren Kjeldsen (Denmark) 72 70 74 72 William McGirt (U.S.) 72 65 76 75 James Hahn (U.S.) 67 73 79 69 Bill Haas (U.S.) 65 73 77 73 K.J. Choi (Korea) 73 68 73 74 1 Morgan Hoffmann (U.S.) 69 73 75 72 Zachary Blair (U.S.) 71 70 73 75 Bernd Wiesberger (Austria) 71 67 78 73 Jason Dufner (U.S.) 70 66 80 73 Fredrik Jacobson (Sweden) 70 69 78 72 2 Zach Johnson (U.S.) 67 69 80 74 Sergio Garcia (Spain) 72 66 77 75 Brian Harman (U.S.) 69 70 77 74 3 Hudson Swafford (U.S.) 66 73 77 75 Branden Grace (South Africa) 72 70 78 71 Jhonattan Vegas (Venezuela) 67 71 79 74 Ian Poulter (Britain) 69 68 79 75 Brendan Steele (U.S.) 65 76 74 76 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 71 67 76 77 Harold Varner III (U.S.) 73 66 78 74 4 Johnson Wagner (U.S.) 70 71 77 74 Jamie Lovemark (U.S.) 71 71 79 71 Sean O'Hair (U.S.) 70 67 76 79 Marc Leishman (Australia) 70 72 75 75 Kyle Reifers (U.S.) 71 70 76 75 Ernie Els (South Africa) 66 73 78 75 5 Camilo Villegas (Colombia) 71 71 78 73 6 Steve Wheatcroft (U.S.) 68 74 79 73 7 Will Wilcox (U.S.) 68 71 82 74 Shawn Stefani (U.S.) 74 68 80 73 8 Fabian Gomez (Argentina) 73 69 79 75 Kevin Streelman (U.S.) 72 70 80 74 12 Patton Kizzire (U.S.) 71 70 82 77