Oct 14 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Frys.com Open at the par-71 course on Saturday in San Martin, California 198 John Mallinger (U.S.) 66 62 70 200 Jonas Blixt (Sweden) 66 68 66 201 Charles Howell III (U.S.) 66 69 66 Jason Kokrak (U.S.) 68 66 67 202 Vijay Singh (Fiji) 70 66 66 Alexandre Rocha (Brazil) 69 67 66 203 Russell Knox (Britain) 70 68 65 Danny Lee (New Zealand) 69 67 67 Greg Owen (Britain) 66 69 68 Scott Dunlap (U.S.) 70 63 70 Jhonattan Vegas (Venezuela) 65 67 71 204 Gary Woodland (U.S.) 66 72 66 Bryce Molder (U.S.) 71 67 66 Jerry Kelly (U.S.) 69 68 67 John Rollins (U.S.) 71 69 64 D.A. Points (U.S.) 68 67 69 Nicolas Colsaerts (Belgium) 65 68 71 Nick O'Hern (Australia) 62 71 71 205 Jeff Maggert (U.S.) 67 71 67 David Mathis (U.S.) 68 70 67 Tim Petrovic (U.S.) 70 68 67 Patrick Cantlay (U.S.) 67 70 68 Jeff Overton (U.S.) 68 69 68 Zack Miller (U.S.) 70 69 66 Bill Lunde (U.S.) 69 67 69 Ben Curtis (U.S.) 69 71 65 Billy Horschel (U.S.) 67 65 73 206 Martin Flores (U.S.) 71 67 68 Chez Reavie (U.S.) 73 65 68 Nathan Green (Australia) 72 66 68 Steven Bowditch (Australia) 71 64 71 Matt Jones (Australia) 70 66 70 207 Richard Lee (U.S.) 71 67 69 Rocco Mediate (U.S.) 67 71 69 Rod Pampling (Australia) 70 68 69 Will Claxton (U.S.) 67 69 71 Garth Mulroy (South Africa) 73 67 67 Brian Gay (U.S.) 69 71 67 Frank Lickliter II (U.S.) 71 64 72 208 Mathew Goggin (Australia) 69 70 69 D.J. Trahan (U.S.) 73 66 69 Ernie Els (South Africa) 71 68 69 Camilo Villegas (Colombia) 70 66 72 Davis Love III (U.S.) 69 67 72 John Merrick (U.S.) 72 68 68 Tim Herron (U.S.) 70 65 73 Jimmy Walker (U.S.) 73 68 67 209 Angel Cabrera (Argentina) 71 68 70 Derek Ernst (U.S.) 65 72 72 J.J. Killeen (U.S.) 67 72 70 Heath Slocum (U.S.) 70 70 69 Mark Anderson (U.S.) 71 70 68 210 Robert Karlsson (Sweden) 70 68 72 Patrick Reed (U.S.) 73 67 70 Scott Brown (U.S.) 73 68 69 Brian Davis (Britain) 72 69 69 Kelly Kraft (U.S.) 72 69 69 211 Stephen Gangluff (U.S.) 70 67 74 Charlie Beljan (U.S.) 69 67 75 Bud Cauley (U.S.) 68 72 71 Vaughn Taylor (U.S.) 67 74 70 212 Miguel Carballo (Argentina) 73 65 74 Chris Riley (U.S.) 70 69 73 Stephen Ames (Canada) 71 68 73 Todd Hamilton (U.S.) 73 67 72 Erik Compton (U.S.) 69 71 72 213 Kevin Streelman (U.S.) 72 69 72 Cameron Beckman (U.S.) 71 70 72 Billy Mayfair (U.S.) 72 69 72 215 Garrett Willis (U.S.) 67 70 78 217 Ryuji Imada (Japan) 70 70 77 220 J.B. Holmes (U.S.) 71 70 79