Aug 3 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Reno-Tahoe Open on Thursday in Reno, Nevada 14 Andres Romero (Argentina) 14 13 Noh Seung-Yul (South Korea) 13 11 Josh Teater (U.S.) 11 Ricky Barnes (U.S.) 11 John Mallinger (U.S.) 11 10 Hunter Haas (U.S.) 10 J.J. Henry (U.S.) 10 John Daly (U.S.) 10 Patrick Cantlay (U.S.) 10 Danny Lee (New Zealand) 10 9 Todd Hamilton (U.S.) 9 Chris Kirk (U.S.) 9 Harrison Frazar (U.S.) 9 Bryce Molder (U.S.) 9 Billy Mayfair (U.S.) 9 8 Stuart Appleby (Australia) 8 John Rollins (U.S.) 8 Joe Durant (U.S.) 8 Brendon Todd (U.S.) 8 Alexandre Rocha (Brazil) 8 Matt Bettencourt (U.S.) 8 7 John Riegger (U.S.) 7 Guy Boros (U.S.) 7 Heath Slocum (U.S.) 7 Camilo Villegas (Colombia) 7 Arjun Atwal (India) 7 Spencer Levin (U.S.) 7 Nick O'Hern (Australia) 7 Shane Bertsch (U.S.) 7 Tom Pernice Jr. (U.S.) 7 Kevin Chappell (U.S.) 7 Padraig Harrington (Ireland) 7 Craig Barlow (U.S.) 7 Mark Anderson (U.S.) 7 6 Daniel Chopra (Sweden) 6 Frank Lickliter II (U.S.) 6 Cameron Beckman (U.S.) 6 Marco Dawson (U.S.) 6 Glen Day (U.S.) 6 John Peterson (U.S.) 6 Miguel Carballo (Argentina) 6 Jake Sarnoff (U.S.) 6 Brendan Steele (U.S.) 6 David Duval (U.S.) 6 John Merrick (U.S.) 6 5 Justin Leonard (U.S.) 5 Chris Smith (U.S.) 5 Kevin Stadler (U.S.) 5 Marc Turnesa (U.S.) 5 Alex Cejka (Germany) 5 Gary Christian (Britain) 5 Russell Knox (Britain) 5 Roberto Castro (U.S.) 5 Bobby Gates (U.S.) 5 Charlie Beljan (U.S.) 5 4 Brett Wetterich (U.S.) 4 Kent Jones (U.S.) 4 Bill Lunde (U.S.) 4 Rocco Mediate (U.S.) 4 Richard Johnson (Sweden) 4 John Inman (U.S.) 4 Ted Purdy (U.S.) 4 Richard Lee (U.S.) 4 Billy Horschel (U.S.) 4 Jason Bohn (U.S.) 4 Brian Gay (U.S.) 4 Ryuji Imada (Japan) 4 J.J. Killeen (U.S.) 4 Patrick Reed (U.S.) 4 3 Scott Dunlap (U.S.) 3 Pat Perez (U.S.) 3 Troy Kelly (U.S.) 3 Chris Riley (U.S.) 3 Colt Knost (U.S.) 3 Stewart Cink (U.S.) 3 Jason Kokrak (U.S.) 3 Steven Bowditch (Australia) 3 2 Patrick Sheehan (U.S.) 2 Gavin Coles (Australia) 2 Duffy Waldorf (U.S.) 2 Scott Brown (U.S.) 2 Erik Compton (U.S.) 2 Hwang Jung-Gon (South Korea) 2 1 Dicky Pride (U.S.) 1 Lee Janzen (U.S.) 1 Robert Gamez (U.S.) 1 Boo Weekley (U.S.) 1 Notah Begay III (U.S.) 1 Parker McLachlin (U.S.) 1 Kyle Thompson (U.S.) 1 Stephen Gangluff (U.S.) 1 Kang Sung-Hoon (South Korea) 1 J.B. Holmes (U.S.) 1 Garth Mulroy (South Africa) 1 Kevin Kisner (U.S.) 1 Peter Tomasulo (U.S.) 1 Billy Hurley III (U.S.) 1 0 Chris DiMarco (U.S.) Par Roland Thatcher (U.S.) Par Edward Loar (U.S.) Par Tim Petrovic (U.S.) Par Rod Pampling (Australia) Par Stuart Smith (U.S.) Par Scott Smith (U.S.) Par -1 Fulton Allem (South Africa) -1 Troy Matteson (U.S.) -1 Shaun Micheel (U.S.) -1 Mathew Goggin (Australia) -1 Will MacKenzie (U.S.) -1 Nathan Green (Australia) -1 Garrett Willis (U.S.) -1 Brandon Brown (U.S.) -1 Steve Wheatcroft (U.S.) -1 Gregor Main (U.S.) -1 -2 D.J. Trahan (U.S.) -2 -3 Paul Stankowski (U.S.) -3 David Hutsell (U.S.) -3 Rich Beem (U.S.) -3 -4 David Mathis (U.S.) -4 Robert Damron (U.S.) -4 -6 Gene Sauers (U.S.) -6 Chris Couch (U.S.) -6 -7 Vaughn Taylor (U.S.) -7 -8 Ronnie Black (U.S.) -8 Eric Axley (U.S.) -8 Jeff Rangel (U.S.) -8 -10 Tommy Biershenk (U.S.) -10 -12 Mike Weir (Canada) -12 Grant Waite (New Zealand) -12 -15 Brian Bateman (U.S.) -15 1 DSQ Matt Jones (Australia) 1 DNS Derek Lamely (U.S.)