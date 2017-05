March 29 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Texas Open at the par-72 course on Sunday in San Antonio, Texas 277 Jimmy Walker (U.S.) 71 67 69 70 281 Jordan Spieth (U.S.) 71 69 71 70 284 Billy Horschel (U.S.) 72 70 71 71 285 Chesson Hadley (U.S.) 71 72 71 71 Daniel Summerhays (U.S.) 71 73 72 69 286 Ryan Palmer (U.S.) 70 75 73 68 Dustin Johnson (U.S.) 78 72 68 68 287 Scott Pinckney (U.S.) 73 72 69 73 Chris Kirk (U.S.) 71 71 73 72 Brendan Steele (U.S.) 74 68 72 73 288 Charley Hoffman (U.S.) 67 72 79 70 Kyle Reifers (U.S.) 77 68 75 68 Jason Kokrak (U.S.) 72 71 71 74 John Peterson (U.S.) 74 72 74 68 289 Carlos Ortiz (Mexico) 79 67 70 73 Cameron Percy (Australia) 72 74 74 69 Matt Kuchar (U.S.) 72 74 74 69 K.J. Choi (South Korea) 75 70 73 71 John Merrick (U.S.) 72 72 72 73 290 Zach Johnson (U.S.) 71 71 72 76 Kevin Na (U.S.) 72 68 75 75 George McNeill (U.S.) 74 70 75 71 Bryce Molder (U.S.) 73 74 71 72 Pat Perez (U.S.) 78 71 69 72 Aaron Baddeley (Australia) 68 71 76 75 291 Matt Jones (Australia) 77 71 68 75 Kevin Kisner (U.S.) 76 70 76 69 Shawn Stefani (U.S.) 79 70 72 70 Gary Woodland (U.S.) 75 75 68 73 292 Brice Garnett (U.S.) 76 72 74 70 Phil Mickelson (U.S.) 70 72 74 76 Brendon Todd (U.S.) 73 70 75 74 Harris English (U.S.) 75 72 73 72 Branden Grace (South Africa) 75 71 75 71 293 Marc Warren (Britain) 74 74 75 70 Matt Every (U.S.) 78 71 71 73 Hudson Swafford (U.S.) 79 71 70 73 Billy Hurley III (U.S.) 74 74 73 72 John Huh (U.S.) 73 72 74 74 294 William McGirt (U.S.) 72 77 74 71 Cameron Tringale (U.S.) 75 74 74 71 Scott Piercy (U.S.) 72 76 70 76 Chad Campbell (U.S.) 78 72 76 68 295 David Lingmerth (Sweden) 74 71 76 74 Davis Love III (U.S.) 76 74 71 74 Cameron Beckman (U.S.) 71 72 79 73 Michael Thompson (U.S.) 73 73 73 76 Jon Curran (U.S.) 77 73 71 74 Fabian Gomez (Argentina) 72 74 71 78 296 Jeff Overton (U.S.) 75 70 74 77 Luke Guthrie (U.S.) 76 73 70 77 Fredrik Jacobson (Sweden) 77 73 74 72 Noh Seung-Yul (South Korea) 74 72 76 74 Brian Davis (Britain) 73 73 75 75 Martin Laird (Britain) 76 71 73 76 297 Max Homa (U.S.) 69 81 77 70 Scott Brown (U.S.) 75 72 73 77 298 Shane Lowry (Ireland) 74 74 75 75 Blake Adams (U.S.) 76 73 75 74 Scott Langley (U.S.) 78 70 78 72 Jim Furyk (U.S.) 76 74 76 72 Robert Garrigus (U.S.) 75 70 81 72 Retief Goosen (South Africa) 74 75 74 75 299 Derek Fathauer (U.S.) 78 71 76 74 Brian Stuard (U.S.) 74 75 78 72 300 Andres Romero (Argentina) 75 71 76 78 Kevin Chappell (U.S.) 73 73 73 81 301 Tony Finau (U.S.) 79 69 76 77 Park Sung-Joon (South Korea) 72 74 77 78 Jhonattan Vegas (Venezuela) 76 71 77 77 302 Troy Merritt (U.S.) 74 76 75 77 304 Andrew Putnam (U.S.) 76 71 78 79 Thomas Birdsey (U.S.) 73 74 78 79 305 Will MacKenzie (U.S.) 77 72 80 76 306 Michael Putnam (U.S.) 76 71 76 83