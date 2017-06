April 29 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour New Orleans Classic at the par-72 course on Sunday in Avondale, Louisiana Jason Dufner won the play-off at the second extra hole 269 Jason Dufner (U.S.) 67 65 67 70 269 Ernie Els (South Africa) 66 68 68 67 271 Luke Donald (Britain) 73 65 66 67 272 Ryan Palmer (U.S.) 72 67 64 69 Graham DeLaet (Canada) 68 67 66 71 273 Steve Stricker (U.S.) 66 68 69 70 274 Ken Duke (U.S.) 65 68 71 70 Cameron Tringale (U.S.) 65 70 68 71 John Rollins (U.S.) 67 66 69 72 275 David Mathis (U.S.) 72 69 69 65 Justin Rose (Britain) 72 67 68 68 Rickie Fowler (U.S.) 71 65 69 70 276 Jonas Blixt (Sweden) 68 70 71 67 Scott Piercy (U.S.) 72 66 69 69 Webb Simpson (U.S.) 68 72 67 69 J.B. Holmes (U.S.) 71 67 68 70 Ben Curtis (U.S.) 67 70 68 71 277 Jeff Overton (U.S.) 72 67 73 65 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 73 69 69 66 Camilo Villegas (Colombia) 69 66 74 68 Jimmy Walker (U.S.) 70 71 68 68 Bubba Watson (U.S.) 71 71 65 70 Alex Cejka (Germany) 70 69 67 71 278 Colt Knost (U.S.) 70 70 72 66 Patrick Reed (U.S.) 71 70 70 67 Bobby Gates (U.S.) 71 65 74 68 Chris Stroud (U.S.) 66 71 72 69 David Hearn (Canada) 68 73 68 69 George McNeill (U.S.) 70 70 67 71 279 Mark Anderson (U.S.) 69 70 72 68 Fred Funk (U.S.) 72 67 72 68 Greg Owen (Britain) 70 69 71 69 Kris Blanks (U.S.) 69 68 72 70 Erik Compton (U.S.) 69 68 72 70 William McGirt (U.S.) 70 69 70 70 Russell Knox (Britain) 69 64 74 72 Greg Chalmers (Australia) 70 64 72 73 Daniel Summerhays (U.S.) 68 70 68 73 280 K.J. Choi (South Korea) 71 68 73 68 Miguel Carballo (Argentina) 69 70 73 68 John Senden (Australia) 72 70 69 69 Brian Davis (Britain) 71 67 72 70 Charles Howell III (U.S.) 71 66 72 71 Tim Herron (U.S.) 69 68 71 72 281 Geoff Ogilvy (Australia) 76 66 71 68 Matt Jones (Australia) 72 70 68 71 David Toms (U.S.) 72 68 70 71 Daniel Chopra (Sweden) 66 70 72 73 Stuart Appleby (Australia) 69 69 70 73 James Driscoll (U.S.) 73 65 70 73 Kyle Reifers (U.S.) 69 68 70 74 (Compiled by Infostrada; Editing by Ian Ransom)