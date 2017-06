June 23 (Infostrada Sports) - Completed second round scores in rain-affected Travelers Championship at the par-70 course on Saturday in Cromwell, Connecticut. 131 Fredrik Jacobson (Sweden) 65 66 132 J.B. Holmes (U.S.) 70 62 Camilo Villegas (Colombia) 68 64 Will Claxton (U.S.) 65 67 133 Blake Adams (U.S.) 69 64 Roland Thatcher (U.S.) 66 67 Stuart Appleby (Australia) 68 65 134 Brian Davis (Britain) 67 67 Marc Leishman (Australia) 68 66 Tommy Gainey (U.S.) 66 68 Nathan Green (Australia) 65 69 Charley Hoffman (U.S.) 67 67 Billy Mayfair (U.S.) 68 66 James Driscoll (U.S.) 68 66 Gary Christian (Britain) 66 68 135 Charlie Wi (South Korea) 70 65 John Rollins (U.S.) 68 67 Tim Clark (South Africa) 66 69 Aaron Baddeley (Australia) 67 68 Webb Simpson (U.S.) 66 69 Matt Kuchar (U.S.) 67 68 Jeff Maggert (U.S.) 69 66 Brian Harman (U.S.) 70 65 136 Graham DeLaet (Canada) 68 68 Rocco Mediate (U.S.) 66 70 Keegan Bradley (U.S.) 68 68 Lucas Glover (U.S.) 70 66 Billy Hurley III (U.S.) 69 67 Ken Duke (U.S.) 67 69 Greg Chalmers (Australia) 67 69 Padraig Harrington (Ireland) 69 67 Heath Slocum (U.S.) 70 66 Noh Seung-Yul (South Korea) 68 68 Robert Karlsson (Sweden) 68 68