Sept 20 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour BMW Championship at the par-71 course on Sunday in Lake Forest, Illinois -22 Jason Day (Australia) 61 63 69 69 -16 Daniel Berger (U.S.) 65 64 70 69 -15 Scott Piercy (U.S.) 67 65 67 70 -14 J.B. Holmes (U.S.) 70 65 67 68 Rickie Fowler (U.S.) 69 66 66 69 Rory McIlroy (Britain) 68 65 67 70 -13 Hideki Matsuyama (Japan) 72 63 70 66 Cameron Tringale (U.S.) 72 64 69 66 Dustin Johnson (U.S.) 71 62 68 70 -12 Henrik Stenson (Sweden) 71 63 71 67 Bubba Watson (U.S.) 65 70 72 65 Kevin Na (U.S.) 65 66 70 71 -11 Justin Thomas (U.S.) 65 67 70 71 George McNeill (U.S.) 67 65 72 69 Jordan Spieth (U.S.) 65 66 72 70 Justin Rose (Britain) 70 64 70 69 Zach Johnson (U.S.) 68 69 72 64 Brendan Steele (U.S.) 68 67 68 70 -10 Nick Watney (U.S.) 68 66 71 69 Bill Haas (U.S.) 68 67 73 66 Louis Oosthuizen (South Africa) 71 66 68 69 Harris English (U.S.) 65 68 69 72 -9 Ryan Palmer (U.S.) 67 67 73 68 Robert Streb (U.S.) 71 67 70 67 Paul Casey (Britain) 67 69 71 68 Brendon Todd (U.S.) 66 63 76 70 Kevin Chappell (U.S.) 66 69 68 72 -8 David Hearn (Canada) 74 69 69 64 Keegan Bradley (U.S.) 68 66 72 70 Patrick Reed (U.S.) 68 69 69 70 Ryan Moore (U.S.) 68 67 73 68 -7 Matt Jones (Australia) 72 66 72 67 Jimmy Walker (U.S.) 69 69 71 68 Billy Horschel (U.S.) 71 69 70 67 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 67 67 69 74 Hunter Mahan (U.S.) 68 68 69 72 James Hahn (U.S.) 74 65 70 68 Phil Mickelson (U.S.) 68 70 72 67 -6 Fabian Gomez (Argentina) 70 68 71 69 Sergio Garcia (Spain) 70 65 72 71 -5 Steven Bowditch (Australia) 70 66 75 68 Kevin Kisner (U.S.) 72 70 71 66 Daniel Summerhays (U.S.) 70 72 66 71 Matt Kuchar (U.S.) 67 67 70 75 -4 Russell Knox (Britain) 74 68 68 70 Pat Perez (U.S.) 72 71 71 66 -3 Danny Lee (New Zealand) 67 70 73 71 Tony Finau (U.S.) 72 64 77 68 -2 David Lingmerth (Sweden) 73 65 70 74 William McGirt (U.S.) 71 72 69 70 Russell Henley (U.S.) 74 67 72 69 Brooks Koepka (U.S.) 75 65 70 72 -1 Brian Harman (U.S.) 66 69 72 76 Zachary Blair (U.S.) 70 70 74 69 Charley Hoffman (U.S.) 72 71 70 70 Bae Sang-Moon (Korea) 74 70 67 72 Sean O'Hair (U.S.) 68 72 71 72 Ian Poulter (Britain) 70 68 74 71 0 Shawn Stefani (U.S.) 72 71 71 70 1 Chris Kirk (U.S.) 72 72 71 70 Gary Woodland (U.S.) 69 71 70 75 2 Troy Merritt (U.S.) 73 70 71 72 Jerry Kelly (U.S.) 71 73 71 71 3 Jason Bohn (U.S.) 71 71 71 74 Webb Simpson (U.S.) 71 76 71 69 5 Brandt Snedeker (U.S.) 71 77 69 72 6 Rory Sabbatini (South Africa) 72 73 73 72 11 Ben Martin (U.S.) 73 71 80 71 Bryce Molder (U.S.) 77 71 69 78