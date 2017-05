May 9 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Players Championship at the par-72 course on Saturday in Ponte Vedra Beach, Florida -10 Chris Kirk (U.S.) 70 68 68 -9 Ben Martin (U.S.) 68 71 68 Kevin Kisner (U.S.) 73 67 67 Bill Haas (U.S.) 72 67 68 -8 David Hearn (Canada) 67 71 70 Sergio Garcia (Spain) 69 72 67 Justin Thomas (U.S.) 73 70 65 Scott Brown (U.S.) 72 67 69 Jerry Kelly (U.S.) 71 65 72 Kevin Na (U.S.) 67 69 72 -7 Derek Fathauer (U.S.) 68 72 69 Ryo Ishikawa (Japan) 71 69 69 Rickie Fowler (U.S.) 69 69 71 Billy Horschel (U.S.) 68 72 69 Chesson Hadley (U.S.) 71 72 66 Pat Perez (U.S.) 71 70 68 -6 Adam Scott (Australia) 72 69 69 Zach Johnson (U.S.) 71 68 71 Brian Harman (U.S.) 71 69 70 Rory Sabbatini (South Africa) 70 71 69 Jhonattan Vegas (Venezuela) 75 69 66 Ian Poulter (Britain) 71 69 70 Rory McIlroy (Britain) 69 71 70 Bubba Watson (U.S.) 71 70 69 John Senden (Australia) 73 70 67 -5 Patrick Reed (U.S.) 72 70 69 Bo Van Pelt (U.S.) 70 72 69 Martin Flores (U.S.) 73 71 67 Charles Howell III (U.S.) 68 72 71 Branden Grace (South Africa) 71 67 73 -4 George McNeill (U.S.) 73 70 69 Luke Guthrie (U.S.) 74 69 69 Charley Hoffman (U.S.) 67 74 71 Russell Henley (U.S.) 70 70 72 Stephen Gallacher (Britain) 72 70 70 Martin Kaymer (Germany) 69 72 71 Joost Luiten (Netherlands) 71 70 71 David Toms (U.S.) 73 71 68 Cameron Tringale (U.S.) 69 71 72 -3 Hideki Matsuyama (Japan) 67 74 72 Steve Stricker (U.S.) 69 75 69 Jim Furyk (U.S.) 70 70 73 Bae Sang-Moon (Korea) 72 68 73 Geoff Ogilvy (Australia) 72 72 69 Jamie Donaldson (Britain) 70 72 71 -2 J.B. Holmes (U.S.) 70 71 73 Henrik Stenson (Sweden) 72 69 73 K.J. Choi (Korea) 70 74 70 Matt Every (U.S.) 74 70 70 Graham DeLaet (Canada) 75 69 70 Russell Knox (Britain) 72 70 72 Nick Taylor (Canada) 72 70 72 Marc Leishman (Australia) 69 71 74 Fredrik Jacobson (Sweden) 70 74 70 -1 Troy Merritt (U.S.) 68 71 76 James Hahn (U.S.) 70 73 72 Charl Schwartzel (South Africa) 71 72 72 Brendon Todd (U.S.) 68 72 75 Robert Streb (U.S.) 70 73 72 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 73 71 71 Scott Langley (U.S.) 72 72 71 Chris Stroud (U.S.) 70 69 76 Robert Allenby (Australia) 70 72 73 0 Erik Compton (U.S.) 74 70 72 1 Graeme McDowell (Britain) 73 70 74 2 Bryce Molder (U.S.) 72 71 75 Louis Oosthuizen (South Africa) 70 73 75 3 Dustin Johnson (U.S.) 72 72 75 Vijay Singh (Fiji) 71 72 76 Tiger Woods (U.S.) 73 71 75 Ernie Els (South Africa) 73 70 76 Padraig Harrington (Ireland) 71 73 75 5 Webb Simpson (U.S.) 69 74 78 Alex Cejka (Germany) 69 73 79 9 Scott Stallings (U.S.) 71 72 82