April 15 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Heritage Classic at the par-71 course on Friday in Hilton Head Island, South Carolina. The cut was set at 144. -6 Charley Hoffman (U.S.) 68 68 Kevin Chappell (U.S.) 68 68 Jason Day (Australia) 67 69 -5 Patton Kizzire (U.S.) 69 68 Luke Donald (Britain) 66 71 Russell Knox (Britain) 72 65 -4 Chris Kirk (U.S.) 72 66 George McNeill (U.S.) 68 70 Matt Kuchar (U.S.) 67 71 David Lingmerth (Sweden) 67 71 -3 Jerry Kelly (U.S.) 70 69 Graham DeLaet (Canada) 69 70 Ricky Barnes (U.S.) 71 68 Morgan Hoffmann (U.S.) 70 69 Zach Johnson (U.S.) 71 68 Russell Henley (U.S.) 72 67 Bryson DeChambeau (U.S.) 70 69 Jason Kokrak (U.S.) 71 68 Bronson Burgoon (U.S.) 70 69 Lucas Glover (U.S.) 72 67 -2 Kim Si-Woo (Korea) 68 72 William McGirt (U.S.) 69 71 Daniel Summerhays (U.S.) 72 68 Chad Campbell (U.S.) 71 69 Aaron Baddeley (Australia) 71 69 Carl Pettersson (Sweden) 71 69 Steve Wheatcroft (U.S.) 72 68 Zachary Blair (U.S.) 69 71 Bryce Molder (U.S.) 70 70 Tony Finau (U.S.) 67 73 Billy Horschel (U.S.) 74 66 Branden Grace (South Africa) 66 74 -1 Noh Seung-Yul (Korea) 72 69 Boo Weekley (U.S.) 70 71 Bill Haas (U.S.) 69 72 Geoff Ogilvy (Australia) 72 69 Johnson Wagner (U.S.) 68 73 Luke List (U.S.) 73 68 0 Shawn Stefani (U.S.) 71 71 Kyle Stanley (U.S.) 72 70 David Toms (U.S.) 69 73 Will Wilcox (U.S.) 72 70 Harold Varner III (U.S.) 72 70 Justin Thomas (U.S.) 72 70 Davis Love III (U.S.) 73 69 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 72 70 Spencer Levin (U.S.) 68 74 Vijay Singh (Fiji) 71 71 Ben Crane (U.S.) 74 68 1 Ernie Els (South Africa) 72 71 Jim Herman (U.S.) 72 71 Webb Simpson (U.S.) 73 70 Andres Gonzales (U.S.) 71 72 Camilo Villegas (Colombia) 71 72 Kim Meen-Whee (Korea) 71 72 Colt Knost (U.S.) 73 70 Marc Leishman (Australia) 71 72 Jason Dufner (U.S.) 76 67 Jason Bohn (U.S.) 74 69 Kevin Kisner (U.S.) 72 71 Greg Owen (Britain) 72 71 Francesco Molinari (Italy) 69 74 2 Kevin Na (U.S.) 73 71 Ryan Palmer (U.S.) 71 73 Charles Howell III (U.S.) 69 75 Fabian Gomez (Argentina) 68 76 Will MacKenzie (U.S.) 73 71 John Senden (Australia) 71 73 Derek Fathauer (U.S.) 71 73 Ian Poulter (Britain) 72 72 Chez Reavie (U.S.) 70 74 Nick Taylor (Canada) 73 71 Hiroshi Iwata (Japan) 71 73 Tyler Aldridge (U.S.) 71 73 Michael Kim (U.S.) 75 69 Chris Stroud (U.S.) 71 73 Scott Brown (U.S.) 71 73 Mark Wilson (U.S.) 72 72 Adam Hadwin (Canada) 71 73 Vaughn Taylor (U.S.) 70 74 Ben Martin (U.S.) 70 74 Justin Leonard (U.S.) 73 71 3 DNQ Chesson Hadley (U.S.) 72 73 Scott Pinckney (U.S.) 68 77 Wes Roach (U.S.) 74 71 Matthew Fitzpatrick (Britain) 72 73 Paul Casey (Britain) 75 70 Justin Hicks (U.S.) 76 69 Ryan Ruffels (Australia) 75 70 Jeff Maggert (U.S.) 73 72 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 71 74 James Hahn (U.S.) 72 73 Stewart Cink (U.S.) 73 72 Blayne Barber (U.S.) 70 75 Peter Malnati (U.S.) 73 72 4 DNQ David Hearn (Canada) 72 74 Thongchai Jaidee (Thailand) 76 70 Roberto Castro (U.S.) 75 71 5 DNQ Danny Lee (New Zealand) 72 75 Brandt Snedeker (U.S.) 73 74 Jason Gore (U.S.) 72 75 Graeme McDowell (Britain) 74 73 Sam Saunders (U.S.) 76 71 K.J. Choi (Korea) 70 77 Robert Streb (U.S.) 72 75 6 DNQ Jeff Overton (U.S.) 74 74 Rory Sabbatini (South Africa) 71 77 Brian Harman (U.S.) 73 75 Jamie Lovemark (U.S.) 74 74 Ken Duke (U.S.) 74 74 Matt Jones (Australia) 76 72 Stuart Appleby (Australia) 69 79 Kang Sung-Hoon (Korea) 74 74 7 DNQ Robert Allenby (Australia) 73 76 Steve Marino (U.S.) 72 77 Hudson Swafford (U.S.) 76 73 8 DNQ Jon Curran (U.S.) 73 77 Brian Gay (U.S.) 73 77 9 DNQ Kelly Mitchum (U.S.) 76 75 Sean O'Hair (U.S.) 75 76 Brendon Todd (U.S.) 76 75 Carlos Ortiz (Mexico) 72 79 Mark Hubbard (U.S.) 73 78 Kyle Reifers (U.S.) 77 74 Brett Stegmaier (U.S.) 76 75 Chad Collins (U.S.) 73 78 12 DNQ Brendan Steele (U.S.) 76 78 J.J. Henry (U.S.) 74 80 -2 WDW Tommy Gainey (U.S.) 69 6 WDW Harris English (U.S.) 77 7 WDW Mike Weir (Canada) 78 10 WDW Erik Compton (U.S.) 81