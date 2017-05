March 31 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour Houston Open at the par-72 course on Thursday in Humble, Texas -8 Rickie Fowler (U.S.) 64 -7 Kang Sung-Hoon (Korea) 65 -6 Stewart Cink (U.S.) 66 Jhonattan Vegas (Venezuela) 66 Kyle Stanley (U.S.) 66 -5 Russell Henley (U.S.) 67 Justin Rose (Britain) 67 Hudson Swafford (U.S.) 67 Troy Merritt (U.S.) 67 Tom Hoge (U.S.) 67 Vaughn Taylor (U.S.) 67 Keegan Bradley (U.S.) 67 -4 Aaron Baddeley (Australia) 68 Bryce Molder (U.S.) 68 Grayson Murray (U.S.) 68 Andrew Loupe (U.S.) 68 Geoff Ogilvy (Australia) 68 Andy Sullivan (Britain) 68 Luke List (U.S.) 68 Robert Garrigus (U.S.) 68 Jason Kokrak (U.S.) 68 Wesley McClain (U.S.) 68 Harold Varner III (U.S.) 68 Ryan Blaum (U.S.) 68 Kevin Streelman (U.S.) 68 Jason Dufner (U.S.) 68 D.A. Points (U.S.) 68 Adam Scott (Australia) 68 Billy Horschel (U.S.) 68 -3 Jordan Spieth (U.S.) 69 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 69 Matt Every (U.S.) 69 Angel Cabrera (Argentina) 69 Rafael Campos (Puerto Rico) 69 Zachary Blair (U.S.) 69 J.J. Spaun (U.S.) 69 Nick Taylor (Canada) 69 Harris English (U.S.) 69 Cameron Tringale (U.S.) 69 Johnson Wagner (U.S.) 69 Jimmy Walker (U.S.) 69 Steve Marino (U.S.) 69 Danny Lee (New Zealand) 69 -2 Michael Thompson (U.S.) 70 James Hahn (U.S.) 70 Charles Howell III (U.S.) 70 Daniel Berger (U.S.) 70 Bernd Wiesberger (Austria) 70 Alex Cejka (Germany) 70 Mark Hubbard (U.S.) 70 John Huh (U.S.) 70 Spencer Levin (U.S.) 70 Ollie Schniederjans (U.S.) 70 Beau Hossler (U.S.) 70 J.T. Poston (U.S.) 70 Matt Jones (Australia) 70 Patrick Cantlay (U.S.) 70 Michael Kim (U.S.) 70 K.J. Choi (Korea) 70 Ryo Ishikawa (Japan) 70 Carl Pettersson (Sweden) 70 Ryan Palmer (U.S.) 70 Jamie Lovemark (U.S.) 70 Chris Stroud (U.S.) 70 Sean O'Hair (U.S.) 70 -1 Kim Meen-Whee (Korea) 71 Tony Finau (U.S.) 71 J.J. Henry (U.S.) 71 Ernie Els (South Africa) 71 Patton Kizzire (U.S.) 71 Luke Donald (Britain) 71 Davis Love III (U.S.) 71 Morgan Hoffmann (U.S.) 71 Peter Uihlein (U.S.) 71 Sam Saunders (U.S.) 71 Bryson DeChambeau (U.S.) 71 Chad Campbell (U.S.) 71 Ricky Barnes (U.S.) 71 Scott Brown (U.S.) 71 Kyle Reifers (U.S.) 71 Chez Reavie (U.S.) 71 Derek Fathauer (U.S.) 71 Charley Hoffman (U.S.) 71 Jon Rahm (Spain) 71 David Lingmerth (Sweden) 71 0 Shawn Stefani (U.S.) 72 Cameron Smith (Australia) 72 Hunter Mahan (U.S.) 72 Phil Mickelson (U.S.) 72 Ben Crane (U.S.) 72 Blayne Barber (U.S.) 72 Riley Arp (U.S.) 72 Richy Werenski (U.S.) 72 Kevin Chappell (U.S.) 72 Martin Flores (U.S.) 72 Roberto Castro (U.S.) 72 Chad Collins (U.S.) 72 Mackenzie Hughes (Canada) 72 1 J.B. Holmes (U.S.) 73 Matt Kuchar (U.S.) 73 Charlie Beljan (U.S.) 73 Trey Mullinax (U.S.) 73 Boo Weekley (U.S.) 73 Pan Cheng Tsung (Chinese Taipei) 73 Andrew Johnston (Britain) 73 Chris Wood (Britain) 73 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 73 Bud Cauley (U.S.) 73 Noh Seung-Yul (Korea) 73 Retief Goosen (South Africa) 73 2 Jim Herman (U.S.) 74 Jason Bohn (U.S.) 74 Greg Chalmers (Australia) 74 Mark Anderson (U.S.) 74 Rich Berberian Jr. (U.S.) 74 John Senden (Australia) 74 Ken Duke (U.S.) 74 Henrik Stenson (Sweden) 74 Steven Bowditch (Australia) 74 3 Ben Martin (U.S.) 75 Cody Gribble (U.S.) 75 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 75 Ben Willman (Britain) 75 Jonas Blixt (Sweden) 75 Brett Stegmaier (U.S.) 75 Fredrik Jacobson (Sweden) 75 Andres Gonzales (U.S.) 75 Lucas Glover (U.S.) 75 Peter Malnati (U.S.) 75 Kelly Kraft (U.S.) 75 4 Kim Si Woo (Korea) 76 Brian Harman (U.S.) 76 Fabian Gomez (Argentina) 76 Nick Watney (U.S.) 76 Bob Estes (U.S.) 76 Smylie Kaufman (U.S.) 76 5 Robert Streb (U.S.) 77 Patrick Reed (U.S.) 77 Robert Allenby (Australia) 77 Lee Westwood (Britain) 77 6 Bill Lunde (U.S.) 78 7 Stuart Appleby (Australia) 79 Jason Gore (U.S.) 79 8 Scott Stallings (U.S.) 80