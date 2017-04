July 28 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Canadian Open at the par-72 course on Sunday in Oakville, ON 272 Brandt Snedeker (U.S.) 70 69 63 70 275 William McGirt (U.S.) 71 69 67 68 Dustin Johnson (U.S.) 75 67 63 70 Matt Kuchar (U.S.) 66 74 64 71 Jason Bohn (U.S.) 70 68 66 71 276 Roberto Castro (U.S.) 69 70 67 70 John Merrick (U.S.) 71 62 72 71 Mark Wilson (U.S.) 70 69 67 70 277 Aaron Baddeley (Australia) 68 68 73 68 Jim Furyk (U.S.) 72 67 68 70 Patrick Reed (U.S.) 68 68 70 71 278 Rory Sabbatini (South Africa) 69 71 71 67 Greg Owen (Britain) 70 68 67 73 Kyle Stanley (U.S.) 68 71 66 73 David Lingmerth (Sweden) 67 71 65 75 279 Marcel Siem (Germany) 71 70 69 69 Hideki Matsuyama (Japan) 69 69 71 70 Chad Campbell (U.S.) 71 72 66 70 Fabian Gomez (Argentina) 72 68 67 72 Charley Hoffman (U.S.) 69 69 67 74 280 Luke List (U.S.) 72 69 70 69 Andres Romero (Argentina) 69 70 71 70 Ernie Els (South Africa) 71 72 67 70 James Driscoll (U.S.) 69 69 71 71 Chris Kirk (U.S.) 68 69 71 72 Bubba Watson (U.S.) 68 67 72 73 Trevor Immelman (South Africa) 68 73 66 73 281 Nicholas Thompson (U.S.) 73 70 68 70 Matt Every (U.S.) 71 71 67 72 Charl Schwartzel (South Africa) 73 70 66 72 282 Bae Sang-Moon (South Korea) 71 70 72 69 J.J. Henry (U.S.) 73 67 72 70 Ryan Palmer (U.S.) 70 70 72 70 Stuart Appleby (Australia) 69 73 69 71 David Mathis (U.S.) 71 69 70 72 Chez Reavie (U.S.) 68 73 68 73 Jason Kokrak (U.S.) 72 68 69 73 Vijay Singh (Fiji) 69 73 66 74 Jeff Maggert (U.S.) 72 67 68 75 283 Scott Verplank (U.S.) 72 68 73 70 Jeff Gove (U.S.) 71 70 71 71 Greg Chalmers (Australia) 73 68 67 75 James Hahn (U.S.) 69 68 69 77 284 Cameron Percy (Australia) 71 70 73 70 Cameron Tringale (U.S.) 72 67 73 72 David Hearn (Canada) 70 73 68 73 Richard Lee (U.S.) 72 69 69 74 Justin Leonard (U.S.) 71 72 67 74 285 Mike Weir (Canada) 73 67 73 72 Andrew Svoboda (U.S.) 71 72 70 72 Alistair Presnell (Australia) 72 67 68 78 286 Scott Piercy (U.S.) 71 71 73 71 Bob Estes (U.S.) 73 68 74 71 Scott Langley (U.S.) 71 72 71 72 Roger Sloan (Canada) 71 71 72 72 Camilo Villegas (Colombia) 74 65 74 73 Cameron Beckman (U.S.) 70 71 71 74 Tommy Gainey (U.S.) 73 64 74 75 Morgan Hoffmann (U.S.) 70 70 71 75 Casey Wittenberg (U.S.) 71 69 70 76 287 Scott Brown (U.S.) 66 72 77 72 Robert Allenby (Australia) 72 69 74 72 Scott Gardiner (Australia) 66 74 75 72 Will Claxton (U.S.) 69 74 72 72 Gary Woodland (U.S.) 69 72 72 74 288 Yang Yong-Eun (South Korea) 75 68 68 77 Justin Hicks (U.S.) 72 71 68 77 289 Brendan Steele (U.S.) 65 75 74 75 Tim Petrovic (U.S.) 71 69 73 76 Billy Horschel (U.S.) 71 69 72 77 Kevin Chappell (U.S.) 68 75 69 77 290 Steve LeBrun (U.S.) 73 70 71 76 292 Brian Gay (U.S.) 72 71 72 77