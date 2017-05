March 2 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Honda Classic at the par-70 course on Monday in Palm Beach Gardens, Florida Padraig Harrington wins play-off at the second extra hole 274 Padraig Harrington (Ireland) 67 66 71 70 274 Daniel Berger (U.S.) 68 71 71 64 275 Ian Poulter (Britain) 71 64 66 74 Russell Knox (Britain) 69 68 70 68 Paul Casey (Britain) 69 70 68 68 276 Jamie Donaldson (Britain) 68 71 71 66 277 Luke Donald (Britain) 69 67 74 67 Patrick Reed (U.S.) 67 67 70 73 Jeff Overton (U.S.) 71 68 69 69 Jim Herman (U.S.) 65 72 71 69 278 Joost Luiten (Netherlands) 71 71 67 69 Brendan Steele (U.S.) 66 69 71 72 Rory Sabbatini (South Africa) 68 75 69 66 Brian Harman (U.S.) 70 74 70 64 George McNeill (U.S.) 72 70 68 68 279 Camilo Villegas (Colombia) 73 71 67 68 280 Jason Dufner (U.S.) 71 69 70 70 Daniel Summerhays (U.S.) 71 68 70 71 Martin Flores (U.S.) 67 71 74 68 Phil Mickelson (U.S.) 71 67 69 73 John Huh (U.S.) 70 73 68 69 281 Zachary Blair (U.S.) 71 71 69 70 Steve Wheatcroft (U.S.) 74 70 69 68 William McGirt (U.S.) 71 71 69 70 282 David Lingmerth (Sweden) 68 75 70 69 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 69 71 71 71 Ryan Palmer (U.S.) 71 72 71 68 Sean O'Hair (U.S.) 70 71 71 70 Lee Westwood (Britain) 71 73 72 66 Ryo Ishikawa (Japan) 74 65 72 71 283 Adam Hadwin (Canada) 72 71 68 72 Stewart Cink (U.S.) 73 71 69 70 Sergio Garcia (Spain) 72 70 70 71 Scott Piercy (U.S.) 68 73 69 73 Park Sung-Joon (South Korea) 68 71 72 72 Robert Garrigus (U.S.) 70 69 74 70 Jonas Blixt (Sweden) 71 71 70 71 Ben Martin (U.S.) 70 72 76 65 John Peterson (U.S.) 74 68 71 70 Jamie Lovemark (U.S.) 72 70 69 72 284 Stephen Gallacher (Britain) 73 71 68 72 Rickie Fowler (U.S.) 70 73 70 71 Nick Watney (U.S.) 73 71 71 69 285 Russell Henley (U.S.) 73 70 72 70 Cameron Tringale (U.S.) 71 70 72 72 Charles Howell III (U.S.) 70 71 72 72 Michael Thompson (U.S.) 69 73 69 74 Martin Kaymer (Germany) 68 75 72 70 Yang Yong-Eun (South Korea) 71 72 72 70 Patrick Rodgers (U.S.) 75 69 74 67 286 Kevin Kisner (U.S.) 74 68 74 70 Robert Allenby (Australia) 72 69 76 69 Brooks Koepka (U.S.) 78 64 70 74 Tim Wilkinson (New Zealand) 73 71 68 74 Marc Leishman (Australia) 73 69 75 69 Scott Langley (U.S.) 72 71 72 71 Carl Pettersson (Sweden) 72 69 71 74 287 Blayne Barber (U.S.) 75 69 72 71 288 Derek Fathauer (U.S.) 74 69 71 74 Robert Streb (U.S.) 73 71 74 70 Brian Davis (Britain) 71 71 71 75 Chad Campbell (U.S.) 71 72 71 74 289 Matt Every (U.S.) 70 73 76 70 Scott Stallings (U.S.) 71 70 78 70 Andres Gonzales (U.S.) 73 70 74 72 Ricky Barnes (U.S.) 74 69 70 76 290 Derek Ernst (U.S.) 74 70 75 71 291 Ben Crane (U.S.) 69 74 73 75 Scott Pinckney (U.S.) 73 71 73 74 292 Fabian Gomez (Argentina) 73 69 75 75 293 Jon Curran (U.S.) 71 72 74 76