Feb 1 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour San Diego Open at the par-72 course on Sunday in San Diego, California -6 Brandt Snedeker (U.S.) 73 70 70 69 -5 K.J. Choi (Korea) 68 67 72 76 -4 Kevin Streelman (U.S.) 69 69 72 74 -3 Jimmy Walker (U.S.) 69 71 68 77 Fredrik Jacobson (Sweden) 69 69 71 76 -2 Jonas Blixt (Sweden) 77 66 66 77 J.B. Holmes (U.S.) 70 68 72 76 -1 Billy Horschel (U.S.) 67 70 74 76 John Huh (U.S.) 69 69 71 78 Patton Kizzire (U.S.) 67 73 71 76 Martin Laird (Britain) 69 68 73 77 Aaron Baddeley (Australia) 73 69 69 76 0 Shane Lowry (Ireland) 71 71 73 73 Paul Dunne (Ireland) 69 71 71 77 Hudson Swafford (U.S.) 70 71 69 78 1 Charles Howell III (U.S.) 70 71 73 75 Colt Knost (U.S.) 70 73 68 78 2 Jhonattan Vegas (Venezuela) 72 69 69 80 Kim Si-Woo (Korea) 70 68 75 77 Hiroshi Iwata (Japan) 69 73 68 80 Dustin Johnson (U.S.) 70 66 74 80 Tony Finau (U.S.) 71 71 71 77 Gary Woodland (U.S.) 68 67 73 82 Robert Streb (U.S.) 71 72 75 72 3 Scott Stallings (U.S.) 68 73 71 79 Jason Kokrak (U.S.) 75 67 69 80 Bud Cauley (U.S.) 71 69 72 79 Kyle Stanley (U.S.) 69 73 74 75 Ben Crane (U.S.) 71 68 71 81 Smylie Kaufman (U.S.) 69 71 75 76 4 Erik Compton (U.S.) 71 71 72 78 Harold Varner III (U.S.) 67 76 73 76 Jason Gore (U.S.) 70 72 70 80 Kyle Reifers (U.S.) 69 74 74 75 Jamie Lovemark (U.S.) 72 71 75 74 Derek Fathauer (U.S.) 74 65 72 81 Chad Campbell (U.S.) 72 66 75 79 Harris English (U.S.) 70 72 77 73 Matt Jones (Australia) 71 72 74 75 Michael Kim (U.S.) 70 69 70 83 Rob Oppenheim (U.S.) 67 71 77 77 Kelly Kraft (U.S.) 70 72 73 77 5 Brandon Hagy (U.S.) 71 71 78 73 Charley Hoffman (U.S.) 75 68 70 80 Hunter Mahan (U.S.) 72 70 72 79 Henrik Norlander (Sweden) 70 73 72 78 Ryan Ruffels (Australia) 70 73 74 76 J.J. Henry (U.S.) 70 71 72 80 6 Robert Garrigus (U.S.) 70 72 75 77 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 69 74 77 74 Jim Herman (U.S.) 69 71 74 80 Carlos Ortiz (Mexico) 69 74 71 80 Scott Brown (U.S.) 66 71 70 87 Brendan Steele (U.S.) 68 72 75 79 Greg Owen (Britain) 73 69 71 81 Ollie Schniederjans (U.S.) 69 72 72 81 Andrew Loupe (U.S.) 66 75 75 78 7 James Hahn (U.S.) 73 69 78 75 Danny Lee (New Zealand) 71 72 72 80 Chesson Hadley (U.S.) 68 73 77 77 Shane Bertsch (U.S.) 75 67 73 80 8 Bronson Burgoon (U.S.) 72 68 78 78 9 Adam Hadwin (Canada) 71 70 78 78 Martin Piller (U.S.) 70 72 73 82 Michael Thompson (U.S.) 70 71 78 78 10 Angel Cabrera (Argentina) 70 70 74 84 11 Steve Marino (U.S.) 69 72 78 80 Scott Piercy (U.S.) 73 69 79 78 12 John Senden (Australia) 73 70 75 82 Graham DeLaet (Canada) 72 71 82 75 16 Brian Harman (U.S.) 69 70 79 86