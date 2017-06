June 28 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour AT & T National at the par-71 course on Thursday in Bethesda, Maryland 67 Bo Van Pelt (U.S.) 67 68 Vijay Singh (Fiji) 68 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 68 Jimmy Walker (U.S.) 68 69 Billy Hurley III (U.S.) 69 Pat Perez (U.S.) 69 Jason Day (Australia) 69 70 Daniel Summerhays (U.S.) 70 Brandt Jobe (U.S.) 70 Greg Owen (Britain) 70 Dustin Johnson (U.S.) 70 Hunter Mahan (U.S.) 70 Davis Love III (U.S.) 70 Marc Leishman (Australia) 70 Stewart Cink (U.S.) 70 John Mallinger (U.S.) 70 James Driscoll (U.S.) 70 Noh Seung-Yul (South Korea) 70 Charlie Wi (South Korea) 70 Nick Watney (U.S.) 70 Charles Howell III (U.S.) 70 Robert Garrigus (U.S.) 70 71 Vaughn Taylor (U.S.) 71 Jhonattan Vegas (Venezuela) 71 Angel Cabrera (Argentina) 71 Beau Hossler (U.S.) 71 Harris English (U.S.) 71 Rod Pampling (Australia) 71 Brendan Steele (U.S.) 71 72 Ryuji Imada (Japan) 72 Brendon Todd (U.S.) 72 J.J. Killeen (U.S.) 72 Chez Reavie (U.S.) 72 Kevin Chappell (U.S.) 72 John Huh (U.S.) 72 Kyle Stanley (U.S.) 72 J.B. Holmes (U.S.) 72 Blake Adams (U.S.) 72 Tiger Woods (U.S.) 72 Martin Laird (Britain) 72 Charley Hoffman (U.S.) 72 Gary Woodland (U.S.) 72 Greg Chalmers (Australia) 72 William McGirt (U.S.) 72 Brian Harman (U.S.) 72 Kim Kyung-Tae (South Korea) 72 Patrick Cantlay (U.S.) 72