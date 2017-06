March 3 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Honda Classic at the par-70 course on Sunday in Palm Beach Gardens, Florida 271 Michael Thompson (U.S.) 67 65 70 69 273 Geoff Ogilvy (Australia) 68 66 70 69 275 Luke Guthrie (U.S.) 68 63 71 73 277 David Lynn (Britain) 72 68 68 69 Lucas Glover (U.S.) 69 66 72 70 Erik Compton (U.S.) 69 68 70 70 Keegan Bradley (U.S.) 68 68 70 71 Justin Rose (Britain) 68 66 72 71 278 Charl Schwartzel (South Africa) 70 68 71 69 Graeme McDowell (Britain) 67 68 73 70 Graham DeLaet (Canada) 65 68 73 72 Lee Westwood (Britain) 66 68 70 74 279 Chris Stroud (U.S.) 67 70 72 70 Russell Henley (U.S.) 68 71 70 70 Darron Stiles (U.S.) 71 68 68 72 Peter Hanson (Sweden) 71 67 68 73 Rickie Fowler (U.S.) 65 71 69 74 280 Matt Jones (Australia) 67 73 72 68 Robert Streb (U.S.) 65 70 74 71 Sean O'Hair (U.S.) 66 68 74 72 Kyle Stanley (U.S.) 70 69 69 72 Yang Yong-Eun (South Korea) 67 72 67 74 281 Bob Estes (U.S.) 69 69 70 73 Nicholas Thompson (U.S.) 69 66 72 74 282 Vaughn Taylor (U.S.) 71 68 73 70 Fredrik Jacobson (Sweden) 70 69 72 71 Boo Weekley (U.S.) 66 67 74 75 Tom Gillis (U.S.) 67 68 72 75 283 Scott Stallings (U.S.) 74 66 72 71 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 70 68 73 72 Steven Bowditch (Australia) 70 69 72 72 Matteo Manassero (Italy) 73 67 71 72 Brian Stuard (U.S.) 66 69 75 73 Jeff Klauk (U.S.) 67 69 73 74 James Driscoll (U.S.) 69 68 70 76 Charles Howell III (U.S.) 67 67 71 78 284 Jeff Overton (U.S.) 67 71 74 72 Doug LaBelle II (U.S.) 66 68 77 73 Tiger Woods (U.S.) 70 70 70 74 Mark Wilson (U.S.) 70 68 71 75 285 Ryan Palmer (U.S.) 69 69 75 72 Kevin Streelman (U.S.) 71 68 73 73 Stewart Cink (U.S.) 68 71 71 75 George McNeill (U.S.) 71 68 71 75 Ben Kohles (U.S.) 66 73 69 77 286 Billy Horschel (U.S.) 66 69 81 70 Ernie Els (South Africa) 69 70 75 72 Dustin Johnson (U.S.) 66 71 74 75 Trevor Immelman (South Africa) 73 67 71 75 Brandt Jobe (U.S.) 69 71 68 78 287 Hank Kuehne (U.S.) 67 72 75 73 Martin Kaymer (Germany) 71 66 76 74 Jason Dufner (U.S.) 69 70 74 74 Greg Chalmers (Australia) 68 71 73 75 Brian Gay (U.S.) 67 72 73 75 Brendan Steele (U.S.) 72 67 73 75 Chris Kirk (U.S.) 68 68 75 76 288 Marc Leishman (Australia) 69 69 77 73 Jamie Donaldson (Britain) 73 66 76 73 Patrick Reed (U.S.) 67 73 75 73 Kevin Stadler (U.S.) 67 71 74 76 Daniel Summerhays (U.S.) 69 67 74 78 289 Ross Fisher (Britain) 71 66 77 75 290 Justin Hicks (U.S.) 71 68 77 74 Ben Crane (U.S.) 70 69 72 79 Fabian Gomez (Argentina) 66 72 72 80 Retief Goosen (South Africa) 72 67 71 80 291 Gary Woodland (U.S.) 68 70 77 76 D.A. Points (U.S.) 67 71 77 76 Nicolas Colsaerts (Belgium) 69 71 72 79 292 Jason Bohn (U.S.) 70 69 79 74 Cameron Percy (Australia) 71 66 77 78 Branden Grace (South Africa) 65 71 75 81 294 Brad Fritsch (Canada) 68 72 77 77 Steve Marino (U.S.) 71 69 75 79