Jan 7 Scores from the U.S. PGA Tour Tournament of Champions on Friday in Kapalua, Hawaii (par 73): 67 Jonathan Byrd (U.S.) 67 68 Michael Bradley (U.S.) 68 Martin Laird (Britain) 68 Steve Stricker (U.S.) 68 Webb Simpson (U.S.) 68 69 Keegan Bradley (U.S.) 69 70 K.J. Choi (South Korea) 70 71 Bryce Molder (U.S.) 71 D.A. Points (U.S.) 71 72 Ben Crane (U.S.) 72 Johnson Wagner (U.S.) 72 Scott Piercy (U.S.) 72 Mark Wilson (U.S.) 72 73 Kevin Na (U.S.) 73 Sean O'Hair (U.S.) 73 Rory Sabbatini (South Africa) 73 Gary Woodland (U.S.) 73 Nick Watney (U.S.) 73 Bill Haas (U.S.) 73 74 Harrison Frazar (U.S.) 74 Scott Stallings (U.S.) 74 Bubba Watson (U.S.) 74 75 Jhonattan Vegas (Venezuela) 75 Chris Kirk (U.S.) 75 Aaron Baddeley (Australia) 75 76 Brendan Steele (U.S.) 76 David Toms (U.S.) 76 DNS Lucas Glover (U.S.)