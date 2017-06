March 31 (Infostrada Sports) - Second round scores from the weather-affected Houston Open at the par-72 course in Humble, Texas on Saturday. The cut was set at 142. Bag light stopped play on Friday with 70 players still playing their second rounds. 132 Jeff Maggert (U.S.) 66 66 133 Brian Davis (Britain) 68 65 Louis Oosthuizen (South Africa) 67 66 James Driscoll (U.S.) 67 66 135 Tommy Gainey (U.S.) 68 67 Greg Owen (Britain) 66 69 Phil Mickelson (U.S.) 65 70 J.B. Holmes (U.S.) 68 67 Carl Pettersson (Sweden) 65 70 Angel Cabrera (Argentina) 65 70 136 John Huh (U.S.) 66 70 Jonas Blixt (Sweden) 70 66 Chad Campbell (U.S.) 69 67 Bud Cauley (U.S.) 67 69 Keegan Bradley (U.S.) 67 69 Hunter Mahan (U.S.) 69 67 Vaughn Taylor (U.S.) 69 67 Boo Weekley (U.S.) 69 67 137 Brandt Jobe (U.S.) 68 69 John Senden (Australia) 72 65 Henrik Stenson (Sweden) 69 68 Kyle Reifers (U.S.) 68 69 Harris English (U.S.) 69 68 Ryan Moore (U.S.) 71 66 Pat Perez (U.S.) 68 69 Danny Lee (New Zealand) 69 68 138 Blake Adams (U.S.) 67 71 Hunter Haas (U.S.) 73 65 Erik Compton (U.S.) 71 67 Thomas Bjorn (Denmark) 69 69 Lee Westwood (Britain) 68 70 Steve Stricker (U.S.) 68 70 Rickie Fowler (U.S.) 68 70 Jim Herman (U.S.) 68 70