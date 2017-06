Sept 20 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Tour Championship at the par-70 course on Thursday in Atlanta, Georgia 66 Justin Rose (Britain) 66 Tiger Woods (U.S.) 66 67 Scott Piercy (U.S.) 67 Bo Van Pelt (U.S.) 67 Matt Kuchar (U.S.) 67 Steve Stricker (U.S.) 67 68 Hunter Mahan (U.S.) 68 Adam Scott (Australia) 68 Robert Garrigus (U.S.) 68 Zach Johnson (U.S.) 68 Brandt Snedeker (U.S.) 68 69 Ryan Moore (U.S.) 69 Jim Furyk (U.S.) 69 Bubba Watson (U.S.) 69 Sergio Garcia (Spain) 69 Dustin Johnson (U.S.) 69 Phil Mickelson (U.S.) 69 Rory McIlroy (Britain) 69 70 Keegan Bradley (U.S.) 70 Jason Dufner (U.S.) 70 Louis Oosthuizen (South Africa) 70 71 Rickie Fowler (U.S.) 71 Webb Simpson (U.S.) 71 Carl Pettersson (Sweden) 71 Luke Donald (Britain) 71 72 John Senden (Australia) 72 Ernie Els (South Africa) 72 Lee Westwood (Britain) 72 74 John Huh (U.S.) 74 75 Nick Watney (U.S.) 75