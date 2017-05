Aug 6 (Gracenote) - Scores from the U.S. PGA Tour Travelers Championship at the par-70 course on Saturday in Cromwell, Connecticut -15 Daniel Berger (U.S.) 66 67 62 -12 Russell Knox (Britain) 67 67 64 Russell Henley (U.S.) 68 65 65 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 67 66 65 -10 Patrick Rodgers (U.S.) 68 66 66 -9 Brooks Koepka (U.S.) 67 70 64 Paul Casey (Britain) 68 67 66 -8 Robert Garrigus (U.S.) 67 67 68 Ryan Moore (U.S.) 70 66 66 Daniel Summerhays (U.S.) 68 69 65 -7 Francesco Molinari (Italy) 71 67 65 Jerry Kelly (U.S.) 64 70 69 Andres Gonzales (U.S.) 70 68 65 Cameron Smith (Australia) 69 67 67 -6 Jon Rahm (Spain) 65 70 69 Gary Woodland (U.S.) 67 70 67 Padraig Harrington (Ireland) 70 69 65 Brian Stuard (U.S.) 70 65 69 Marc Leishman (Australia) 65 68 71 Spencer Levin (U.S.) 69 67 68 Abraham Ancer (Mexico) 68 68 68 -5 Vaughn Taylor (U.S.) 64 71 70 Stuart Appleby (Australia) 68 68 69 Martin Laird (Britain) 68 69 68 Bryce Molder (U.S.) 69 70 66 Aaron Baddeley (Australia) 73 65 67 Chris Stroud (U.S.) 70 69 66 Bubba Watson (U.S.) 67 70 68 Patrick Reed (U.S.) 70 67 68 Blayne Barber (U.S.) 71 64 70 Cameron Percy (Australia) 69 69 67 Scott Brown (U.S.) 68 70 67 -4 Shawn Stefani (U.S.) 71 68 67 Hudson Swafford (U.S.) 67 71 68 Bryson DeChambeau (U.S.) 72 66 68 Charley Hoffman (U.S.) 69 68 69 Webb Simpson (U.S.) 70 67 69 Justin Thomas (U.S.) 68 69 69 Zach Johnson (U.S.) 67 71 68 Tony Finau (U.S.) 69 68 69 Alex Cejka (Germany) 68 69 69 Kim Si-Woo (Korea) 69 70 67 Soren Kjeldsen (Denmark) 68 69 69 Carlos Ortiz (Mexico) 66 71 69 Vijay Singh (Fiji) 67 68 71 Keegan Bradley (U.S.) 67 72 67 Louis Oosthuizen (South Africa) 68 71 67 Tyrrell Hatton (Britain) 71 65 70 -3 Derek Ernst (U.S.) 68 69 70 Nick Taylor (Canada) 68 71 68 Zachary Blair (U.S.) 70 68 69 Chez Reavie (U.S.) 70 67 70 Retief Goosen (South Africa) 69 69 69 Matt Kuchar (U.S.) 69 67 71 Noh Seung-Yul (Korea) 69 70 68 -2 Brendan Steele (U.S.) 70 69 69 David Toms (U.S.) 67 71 70 Bud Cauley (U.S.) 68 71 69 Ricky Barnes (U.S.) 68 71 69 -1 Ernie Els (South Africa) 72 67 70 Matt Jones (Australia) 69 69 71 John Senden (Australia) 69 68 72 Jason Kokrak (U.S.) 70 66 73 Scott Pinckney (U.S.) 68 67 74 Henrik Norlander (Sweden) 71 68 70 Rod Pampling (Australia) 69 68 72 Lucas Lee (Brazil) 68 69 72 0 Miguel Carballo (Argentina) 73 66 71 Greg Chalmers (Australia) 69 69 72 1 Jim Furyk (U.S.) 73 66 72 2 Kang Sung-Hoon (Korea) 70 67 75 Rory Sabbatini (South Africa) 67 72 73 5 Hunter Mahan (U.S.) 68 71 76