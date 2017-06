April 1 (Infostrada Sports) - Final round scores from the U.S. PGA Tour Houston Open at the par-72 Redstone course in Humble, Texas on Sunday. 272 Hunter Mahan (U.S.) 69 67 65 71 273 Carl Pettersson (Sweden) 65 70 67 71 274 Louis Oosthuizen (South Africa) 67 66 66 75 276 Jeff Overton (U.S.) 69 70 69 68 Keegan Bradley (U.S.) 67 69 69 71 Phil Mickelson (U.S.) 65 70 70 71 Brian Davis (Britain) 68 65 69 74 277 Bud Cauley (U.S.) 67 69 73 68 Cameron Tringale (U.S.) 69 70 70 68 J.B. Holmes (U.S.) 68 67 71 71 James Driscoll (U.S.) 67 66 71 73 278 Pat Perez (U.S.) 68 69 71 70 Ernie Els (South Africa) 70 69 69 70 279 Greg Owen (Britain) 66 69 76 68 Jim Herman (U.S.) 68 70 73 68 John Huh (U.S.) 66 70 70 73 Boo Weekley (U.S.) 69 67 70 73 280 Harris English (U.S.) 69 68 73 70 Bryce Molder (U.S.) 70 70 69 71 John Senden (Australia) 72 65 69 74 281 Angel Cabrera (Argentina) 65 70 76 70 Kyle Reifers (U.S.) 68 69 74 70 Scott Piercy (U.S.) 70 70 70 71 Henrik Stenson (Sweden) 69 68 72 72 Marc Leishman (Australia) 70 70 69 72 Vaughn Taylor (U.S.) 69 67 72 73 Lee Westwood (Britain) 68 70 70 73 Ryan Palmer (U.S.) 71 68 66 76 282 Rod Pampling (Australia) 73 69 70 70 Ben Crane (U.S.) 69 70 73 70 Mark Anderson (U.S.) 71 70 70 71 Jonas Blixt (Sweden) 70 66 74 72 Johnson Wagner (U.S.) 68 71 70 73 Yang Yong-eun (South Korea) 69 71 69 73 Jeff Maggert (U.S.) 66 66 76 74 283 Shawn Stefani (U.S.) 71 71 71 70 Roberto Castro (U.S.) 71 69 73 70 Steve Stricker (U.S.) 68 70 75 70 Mathew Goggin (Australia) 70 72 70 71 Danny Lee (New Zealand) 69 68 72 74 Brandt Jobe (U.S.) 68 69 71 75 284 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 70 70 72 72 Blake Adams (U.S.) 67 71 73 73 Erik Compton (U.S.) 71 67 73 73 Sean O'Hair (U.S.) 70 71 69 74 Tommy Gainey (U.S.) 68 67 71 78 285 Troy Kelly (U.S.) 71 71 72 71 Jhonattan Vegas (Venezuela) 72 70 72 71 Chad Campbell (U.S.) 69 67 75 74 Fred Couples (U.S.) 67 73 71 74 286 John Merrick (U.S.) 70 72 72 72 Jamie Lovemark (U.S.) 70 70 74 72 Will Claxton (U.S.) 70 72 70 74 Tommy Biershenk (U.S.) 72 67 72 75 Thomas Bjorn (Denmark) 69 69 70 78 287 Troy Matteson (U.S.) 73 69 72 73 Jason Bohn (U.S.) 69 72 73 73 Cameron Beckman (U.S.) 74 67 73 73 Tim Herron (U.S.) 74 68 68 77 Nathan Green (Australia) 70 70 70 77 John Mallinger (U.S.) 70 70 70 77 288 Shaun Micheel (U.S.) 70 72 71 75 289 Joe Ogilvie (U.S.) 71 69 74 75 Steve Wheatcroft (U.S.) 68 72 73 76 Rickie Fowler (U.S.) 68 70 74 77 Graeme McDowell (Britain) 70 69 73 77 290 Ricky Barnes (U.S.) 66 74 74 76 Billy Mayfair (U.S.) 70 71 71 78 291 Miguel Carballo (Argentina) 74 68 73 76 Ted Potter Jr. (U.S.) 74 68 72 77 (Compiled by Infostrada Sports. Editing by Patrick Johnston) Please double-click on the newslink below: for more golf stories