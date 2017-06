May 10 (Infostrada Sports) - Leading first round scores from the U.S. PGA Tour's Players Championship on Thursday in Ponte Vedra Beach, Florida (par-72) 65 Ian Poulter (Britain) 65 Martin Laird (Britain) 65 66 Blake Adams (U.S.) 66 67 Kevin Na (U.S.) 67 Ben Crane (U.S.) 67 68 Michael Thompson (U.S.) 68 Harrison Frazar (U.S.) 68 Matt Kuchar (U.S.) 68 Kevin Stadler (U.S.) 68 Jhonattan Vegas (Venezuela) 68 Jonathan Byrd (U.S.) 68 Adam Scott (Australia) 68 Bill Haas (U.S.) 68 Ben Curtis (U.S.) 68 Brian Davis (Britain) 68 Bae Sang-moon (South Korea) 68 69 Pat Perez (U.S.) 69 Kris Blanks (U.S.) 69 Arjun Atwal (India) 69 Padraig Harrington (Ireland) 69 Sean O'Hair (U.S.) 69 David Toms (U.S.) 69 David Hearn (Canada) 69 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 69 Johnson Wagner (U.S.) 69 Ryan Moore (U.S.) 69 J.J. Killeen (U.S.) 69 70 Tom Gillis (U.S.) 70 Geoff Ogilvy (Australia) 70 George McNeill (U.S.) 70 Jeff Maggert (U.S.) 70 John Merrick (U.S.) 70 Tim Herron (U.S.) 70 Zach Johnson (U.S.) 70 Robert Karlsson (Sweden) 70 Harris English (U.S.) 70