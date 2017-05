March 13 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Valspar Championship at the par-71 course on Sunday in Palm Harbor, Florida PLAY-OFF 1 Charl Schwartzel (South Africa) after 1 2 Bill Haas (U.S.) after 1 REGULAR ROUNDS -7 Charl Schwartzel (South Africa) 71 70 69 67 Bill Haas (U.S.) 71 67 67 72 -5 Ryan Moore (U.S.) 70 69 69 71 -4 Lee McCoy (U.S.) 74 71 66 69 -3 Charles Howell III (U.S.) 67 72 70 72 Graham DeLaet (Canada) 72 66 68 75 -2 Steve Stricker (U.S.) 71 66 72 73 Patrick Reed (U.S.) 71 70 68 73 Scott Brown (U.S.) 70 69 72 71 Louis Oosthuizen (South Africa) 72 70 70 70 -1 Matt Kuchar (U.S.) 71 70 74 68 George McNeill (U.S.) 74 66 73 70 Retief Goosen (South Africa) 70 69 72 72 Charley Hoffman (U.S.) 69 72 67 75 Henrik Stenson (Sweden) 71 70 70 72 Daniel Berger (U.S.) 70 68 73 72 Jason Gore (U.S.) 72 72 67 72 0 Justin Leonard (U.S.) 72 72 71 69 Jordan Spieth (U.S.) 76 68 67 73 Brett Stegmaier (U.S.) 71 72 73 68 Justin Thomas (U.S.) 72 67 72 73 1 Chez Reavie (U.S.) 69 75 73 68 Jonas Blixt (Sweden) 70 73 74 68 Jason Dufner (U.S.) 72 71 72 70 Daniel Summerhays (U.S.) 71 73 69 72 Danny Willett (Britain) 70 72 71 72 John Huh (U.S.) 71 71 69 74 Greg Yates (U.S.) 69 73 72 71 Sam Saunders (U.S.) 74 71 68 72 Kang Sung-Hoon (Korea) 72 68 72 73 Kevin Na (U.S.) 74 68 72 71 Luke Donald (Britain) 75 69 71 70 2 Jerry Kelly (U.S.) 70 69 73 74 Padraig Harrington (Ireland) 74 71 71 70 Hiroshi Iwata (Japan) 71 74 71 70 Patton Kizzire (U.S.) 71 73 70 72 3 Will MacKenzie (U.S.) 70 67 74 76 Tyler Aldridge (U.S.) 70 72 72 73 Branden Grace (South Africa) 72 72 70 73 Steve Wheatcroft (U.S.) 73 68 74 72 Jamie Lovemark (U.S.) 70 71 72 74 4 Gary Woodland (U.S.) 73 72 71 72 Camilo Villegas (Colombia) 72 73 70 73 Matt Every (U.S.) 70 74 74 70 Ryan Palmer (U.S.) 71 74 71 72 Will Wilcox (U.S.) 72 71 73 72 Cameron Smith (Australia) 70 71 73 74 Blayne Barber (U.S.) 71 72 75 70 Noh Seung-Yul (Korea) 71 71 75 71 Rory Sabbatini (South Africa) 73 71 73 71 Chris Kirk (U.S.) 72 72 75 69 Thomas Aiken (South Africa) 75 69 71 73 5 Kim Meen-Whee (Korea) 72 71 72 74 Hunter Mahan (U.S.) 73 72 71 73 Kyle Stanley (U.S.) 73 69 77 70 6 Ken Duke (U.S.) 67 73 76 74 Mark Wilson (U.S.) 74 69 76 71 Shawn Stefani (U.S.) 73 72 68 77 Carlos Ortiz (Mexico) 74 69 77 70 Hudson Swafford (U.S.) 73 71 77 69 Russell Knox (Britain) 75 69 70 76 7 K.J. Choi (Korea) 74 67 72 78 Justin Hicks (U.S.) 72 72 70 77 8 Kyle Reifers (U.S.) 71 73 73 75 Mark Hubbard (U.S.) 71 73 75 73 Vijay Singh (Fiji) 75 70 71 76 9 Kevin Chappell (U.S.) 72 72 78 71 Ian Poulter (Britain) 72 71 75 75 10 Brandon Hagy (U.S.) 70 73 71 80 Chesson Hadley (U.S.) 68 76 77 73