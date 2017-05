May 17 (Infostrada Sports) - Scores from the U.S. PGA Tour Wells Fargo Championship at the par-72 course on Sunday in Charlotte, North Carolina -21 Rory McIlroy (Britain) 70 67 61 69 -14 Webb Simpson (U.S.) 67 67 68 72 Patrick Rodgers (U.S.) 68 68 70 68 -12 Gary Woodland (U.S.) 70 71 68 67 Phil Mickelson (U.S.) 71 66 71 68 Robert Streb (U.S.) 65 69 71 71 -11 Justin Thomas (U.S.) 69 73 65 70 Geoff Ogilvy (Australia) 69 69 71 68 -10 Jason Bohn (U.S.) 72 68 69 69 Shawn Stefani (U.S.) 69 70 70 69 Brendan Steele (U.S.) 69 69 68 72 Kevin Streelman (U.S.) 69 71 70 68 -9 Scott Brown (U.S.) 71 68 69 71 Danny Lee (New Zealand) 71 69 69 70 Jim Herman (U.S.) 71 69 68 71 -8 Tony Finau (U.S.) 73 67 70 70 Boo Weekley (U.S.) 71 70 67 72 Kevin Chappell (U.S.) 66 73 74 67 -7 Carlos Ortiz (Mexico) 70 71 66 74 -6 Will MacKenzie (U.S.) 69 68 70 75 Stewart Cink (U.S.) 67 76 68 71 Chesson Hadley (U.S.) 67 77 70 68 Hideki Matsuyama (Japan) 69 71 70 72 Pat Perez (U.S.) 73 71 68 70 John Peterson (U.S.) 71 70 70 71 Sean O'Hair (U.S.) 74 69 67 72 Jonathan Randolph (U.S.) 70 71 71 70 -5 William McGirt (U.S.) 72 70 74 67 Lucas Glover (U.S.) 71 72 68 72 Matt Jones (Australia) 69 70 70 74 K.J. Choi (Korea) 68 72 69 74 Steven Alker (New Zealand) 69 72 72 70 Daniel Berger (U.S.) 71 68 70 74 Michael Thompson (U.S.) 67 71 73 72 Ricky Barnes (U.S.) 67 73 72 71 Morgan Hoffmann (U.S.) 72 70 72 69 George McNeill (U.S.) 69 69 75 70 -4 Charles Howell III (U.S.) 75 69 71 69 Billy Hurley III (U.S.) 67 75 73 69 Kevin Kisner (U.S.) 69 73 71 71 Ben Martin (U.S.) 74 69 70 71 Brian Stuard (U.S.) 70 70 73 71 Steve Wheatcroft (U.S.) 74 66 74 70 John Merrick (U.S.) 71 70 71 72 Mark Wilson (U.S.) 71 71 71 71 Retief Goosen (South Africa) 72 70 67 75 -3 Ryan Moore (U.S.) 71 71 73 70 Bo Van Pelt (U.S.) 70 71 72 72 Hunter Mahan (U.S.) 70 73 72 70 Scott Pinckney (U.S.) 76 68 66 75 Martin Flores (U.S.) 69 67 76 73 Steven Bowditch (Australia) 73 71 72 69 Carl Pettersson (Sweden) 68 72 72 73 Sam Saunders (U.S.) 75 68 70 72 -2 Jason Gore (U.S.) 70 71 72 73 Aaron Baddeley (Australia) 74 70 70 72 Martin Laird (Britain) 72 70 73 71 -1 Alex Cejka (Germany) 71 70 74 72 Henrik Stenson (Sweden) 72 71 73 71 Patrick Reed (U.S.) 66 74 72 75 Andres Gonzales (U.S.) 72 71 73 71 Carlos Sainz Jr. (U.S.) 74 69 72 72 Russell Knox (Britain) 69 69 77 72 Michael Putnam (U.S.) 70 73 72 72 Bae Sang-Moon (Korea) 70 72 73 72 0 Colt Knost (U.S.) 75 68 73 72 Scott Gutschewski (U.S.) 69 70 75 74 1 Bill Haas (U.S.) 72 70 71 76 Chad Campbell (U.S.) 71 69 68 81 Chad Collins (U.S.) 72 70 73 74 3 Andres Romero (Argentina) 70 73 73 75 4 David Toms (U.S.) 72 70 73 77 5 James Hahn (U.S.) 73 71 72 77